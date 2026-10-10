Williams ante Burke en el partido para definir el rival de los Rays de Tampa

Gavin Williams enfrentará a Sean Burke en el juego decisivo de la serie divisional ( AFP/DAVID BERDING )

Tras lanzar en la novena entrada el jueves por la noche, Gavin Williams será el abridor de los Cleveland Guardians el sábado por la noche en el decisivo y definitivo Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra Sean Burke y los Chicago White Sox.

Elección de abridores

«Gavin quiere la pelota. Queremos que tenga la pelota y es su juego», declaró el mánager de los Guardians, Stephen Vogt, tras anunciar a Williams como su abridor.

Williams fue el octavo lanzador utilizado por Cleveland durante la victoria por 9-5 del jueves por la noche en el Juego 4 en Chicago.

Tuvo su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas el jueves, después de que el relevista Cade Smith metiera en aprietos al equipo en la novena entrada tras un jonrón de Miguel Vargas y una base por bolas otorgada a Munetaka Murakami.

El diestro lanzó 18 picheos, permitió un hit y consiguió un ponche para asegurar la victoria y empatar la serie —al mejor de cinco— a dos juegos por bando.

Williams contó que pasó por la oficina de Vogt después del juego y le dijo al mánager de tercer año que estaba listo para lanzar.

Desempeño de Williams

«El cuerpo se siente bien en este momento. He estado en la sala de entrenamiento toda la mañana, ajustando detalles. Pero en realidad es un día normal», dijo Williams, quien tuvo un récord de 14-8 durante la temporada regular y lideró la Liga Americana con 248 ponches. «Lanzo una sesión de bullpen en estos días y todos lo saben. Así que no hay nada diferente. Poder sentir el montículo en una situación de juego real es incluso mejor».

Williams ponchó a 11 bateadores en más de cinco entradas durante la derrota por 4-3 del lunes en el Juego 2. Se convirtió en el primer lanzador en la historia de la franquicia en ponchar a cinco bateadores consecutivos en un juego de postemporada.

También realizó 16 lanzamientos por encima de las 100 mph, la cuarta mayor cantidad para un lanzador de la Liga Americana en un juego de playoffs desde que comenzó el rastreo de datos en 2008.

A sus 27 años, Williams permitió dos carreras y cuatro hits. Realizó 98 lanzamientos, de los cuales 59 fueron strikes, pero se complicó al permitir que el primer bateador del episodio se embasara en la cuarta, quinta y sexta entrada.

Los Guardians tenían una ventaja de 2-0 antes de que los White Sox remontaran con tres carreras en la sexta para tomar el control.

Esta será la sexta apertura de Williams y su séptima aparición contra los White Sox esta temporada. Registra un récord de 0-1 con una efectividad de 3.76, 40 ponches y 11 bases por bolas.

Perspectivas de Sean Burke

«Siguen siendo un equipo difícil al cual pichar. No hay mucho más que aprender a estas alturas de la temporada. Sé lo que tienen y ellos saben lo que yo tengo», comentó Williams.

Burke tendrá su quinta aparición y tercera apertura contra Cleveland este año, con un récord de 3-0 y una efectividad de 1.19.

El diestro ingresó en la tercera entrada del juego del lunes y se acreditó la victoria. Retiró a 13 bateadores en fila en un momento del encuentro, permitiendo solo una carrera y un hit, además de repartir seis ponches.

«Creo que hice un buen trabajo en el dominio de todos mis lanzamientos en la zona de strike. Me parece que esa es la clave contra este equipo. Has visto en los últimos dos juegos cómo fueron capaces de armar entradas de varios rallies cuando no estás tan fino con el control, o cuando te quedas abajo en el conteo, das bases por bolas, y ahí es donde este equipo se crece», afirmó Burke.

Es la primera vez en siete juegos de esta postemporada que los White Sox utilizarán a un abridor tradicional. Burke mencionó que el mánager Will Venable conversó con él el miércoles sobre ese escenario.

«Sean es alguien que va a desempeñar un rol importante en el juego de mañana como el lanzador de mayor volumen de entradas. Al evaluar al grupo de lanzadores que tenemos y que usaremos mañana, tenía sentido ponerlo a abrir», explicó Venable.

Será una situación de "todos al frente" (all hands on deck) para ambos equipos, donde el ganador viajará a Tampa Bay para disputar el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes.

Chicago tiene una ventaja de 9-8 en sus enfrentamientos directos esta temporada, pero Cleveland logró conquistar su tercer título consecutivo de la División Central de la AL por un juego de diferencia, lo que les otorgó la ventaja de localía para esta serie.

Sin embargo, la localía no ha pesado mucho, ya que el equipo visitante ha ganado los cuatro partidos disputados.

«Obviamente nos hubiera encantado ganar el Juego 3 o el 4. Ha habido un par de ocasiones en que Vogter y yo simplemente nos hemos mirado y nos hemos reído porque así son las cosas con estos dos clubes. Y creo que es algo especial», comentó Venable. «Si miras la historia de la batalla que hemos tenido con ellos a lo largo de la temporada, llegando hasta ese último fin de semana por la división y ahora estando aquí con un Juego 5 por la oportunidad de ir a la Serie de Campeonato, creo que es muy idóneo: dos clubes muy buenos, sumamente competitivos, con mucho talento, donde el alma y la identidad de cada uno salen a relucir. Ha sido increíble ver cómo se ha desarrollado esta competencia a lo largo del año».