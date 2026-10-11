Guardianes y Rays abren la lucha por la Liga Americana

Los Guardianes de Cleveland iniciarán el lunes frente a los Rays de Tampa Bay la Serie de Campeonato de la Liga Americana con la esperanza de poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 1948, la más prolongada actualmente en las Grandes Ligas.

Cleveland eliminó el sábado a los Medias Blancas de Chicago tras remontar para ganar los tres últimos partidos de la serie divisional y avanzar a una nueva instancia decisiva.

Los Guardianes, que adoptaron su actual nombre tras abandonar el de Indians al término de la temporada 2021, no disputan una Serie Mundial desde 2016.

"La mentalidad es siempre la misma, sin importar el resultado. Así es el béisbol", dijo el antesalista dominicano José Ramírez. "Siempre hay que encontrar la manera de ganar, y eso es lo que ha hecho este grupo: encontrar las formas de ganar".

"Y para nosotros seguirá siendo lo mismo: encontrar formas de ganar y cómo podemos pasar a la siguiente ronda", sostuvo el quisqueyano.

La última aparición de Cleveland en una Serie Mundial terminó con una dolorosa derrota ante los Cachorros de Chicago en siete partidos, una definición que puso fin a una histórica sequía de 108 años para la franquicia rival.

Los Guardianes también cayeron en la Serie Mundial de 1997 frente a los entonces Marlins de Florida.

- El sueño pendiente de los Rays -

Del otro lado estará un equipo que persigue el primer campeonato de su historia. Fundados en 1998, los Rays jamás han conquistado una Serie Mundial.

Tampa Bay llega además como el mejor equipo de la Liga Americana en la temporada regular, con una marca de 98 victorias y 64 derrotas, frente al registro de 85-77 de Cleveland.

Los Rays dominaron claramente los cruces entre ambos conjuntos durante la fase regular al ganar cinco de los seis enfrentamientos y superar a los Guardianes por 20 carreras contra ocho.

Sin embargo, tres de esos encuentros se decidieron por una sola carrera.

"En lo que respecta a los Guardianes, se siente como una serie contra los Yankees, en la que los partidos siempre son reñidos", dijo el mánager de Tampa Bay, Kevin Cash.

"Muy bien jugados. Muy bien lanzados. Grandes hits en el momento oportuno", agregó el piloto.

El jardinero Ryan Vilade destacó la unión del plantel como una de las claves de la campaña de los Rays.

"Este equipo, este grupo, estamos muy unidos. Nos animamos unos a otros con mucha fuerza", dijo Vilade.

"Jugamos unos por otros y creo que eso es lo que lo hace especial. Somos un grupo de luchadores. Vamos a salir al campo. No nos importa quién esté del otro lado. Vamos a salir a competir, a hacer lo nuestro, a ser nosotros mismos y a no intentar hacer más de lo necesario".

El campeón de la Liga Americana enfrentará en la Serie Mundial al vencedor de la Liga Nacional, donde los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles siguen en carrera por el título.

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