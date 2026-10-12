Mendy López estará a cargo del U18 en premundial de béisbol

Mendy López será el dirigente del equipo dominicano que participará en el Premundial U18 ( CEDIDA POR FEDOM )

Mendy López y Jesús Lantigua fueron presentados como dirigente y gerente general, respectivamente, de la selección dominicana que competirá en el premundial U18, del 22 al 29 de este mes, en la IPL Academy, ubicada en el municipio de Guerra.

López, exjugador de Grandes Ligas y técnico, no titubeó en aceptar el compromiso de dirigir al conjunto quisqueyano, que buscará un boleto al Mundial de la categoría, previsto para celebrarse en China del 17 al 26 de septiembre del próximo año.

"Donde quiera que tú vayas representando a tu país, es el mismo deseo de ganar, porque sabes que tienes un país detrás de ti", expresó López a Diario Libre al referirse a la experiencia de comandar el equipo en el país.

La República Dominicana formará parte del Grupo A, junto a Estados Unidos, Brasil y Curazao.

"Me gusta mucho la defensa del equipo, principalmente en el infield. Me gusta mucho la velocidad de mi equipo y el pitcheo que tenemos", manifestó el dirigente al destacar las principales fortalezas del plantel.

López considera que el bateo de poder no será una de las virtudes del conjunto, conformado con énfasis en el contacto y la velocidad para correr las bases.

El grupo B estará integrado por Venezuela, México, Cuba y Puerto Rico, mientras que en el C competirán Colombia, Panamá, Canadá y Nicaragua.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la super ronda, en la que buscarán ubicarse entre los cuatro primeros que clasifican al Mundial de 2027.

El roster

El roster está integrado por 20 jugadores. El cuerpo de lanzadores lo conforman Shea Corona, Julio Chivilli, Emil Núñez, Jason Tejeda (LZ), Franklin Carmona, Elvis Hernández, Aneudy Palmero (LZ) y Yandel Gómez.

Los receptores son Jehudy Guzmán y Darwin Mateo, mientras que el cuadro interior estará integrado por el capitán Alfredo Sena, Ricki Moneys, Leanders Matos, Feliz Genao, Wilson Reyes y Wolibel Quezada.

Cristopher Paniagua y Angeni Fernández jugarán en los jardines, mientras que José Núñez y Edward Peña completan la plantilla como jugadores utilitarios.

Un gran reto para Lantigua

Lantigua, asistente del director de scouting de los Piratas de Pittsburgh para Latinoamérica, señaló que conformar el equipo representa un desafío por las particularidades del sistema de béisbol dominicano. "Es un gran reto, por cómo es el sistema de béisbol en la República Dominicana", expresó.