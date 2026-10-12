El Estadio Quisqueya está listo para acoger la pelota invernal dominicana
La grama está en condiciones, dugouts casi listos y la nueva zona VIP del Licey está de lujo
El Estadio Quisqueya Juan Marichal ya está listo para jugar hoy, si fuera necesario. Mañana, los Leones del Escogido, bicampeones, y los Tigres del Licey podrán practicar por primera vez en el parque.
La temporada de béisbol otoño-invernal se inicia el próximo viernes con el duelo capitalino entre los Leones, como dueños de casa esa noche y los Tigres (7:15 p.m.).
Águilas Cibaeñas vs Gigantes del Cibao, en el Julián Javier (7:00 p.m.) y Estrellas Orientales y Toros del Este, en el Francisco Micheli (7:30 p.m. completan la jornada.
Los trabajos sobre el terreno y la grama que se realizaban a finales del mes pasado ya están evidentemente avanzados. El césped luce en buenas condiciones, aunque no el nivel deseado con ligeros huecos observados.
Los dos equipos trabajan aún en sus respectivos dugouts con un avance notable.
La parte frontal del Quisqueya, que hasta el fin de mes pasado estaba sin ninguna protección ya exhibe su decoración de este año con un evidente letrero que en el que se lee "En pelota hay niveles". El "lobby" igual está listo.
La valla recoge figuras con uniformes de los seis equipos, sin que, diferente a temporadas anteriores, se proyecten figuras retiradas del juego.
El Estadio Quisqueya se resiste a morir de manera deslucida. Mientras el presidente de la República dijo que antes de terminar su período daría el primer "picazo" para la inauguración del nuevo Quisqueya, los Tigres del Licey preparan una vistosa zona VIP. Tendrá acceso para al menos 270 personas. La zona tendrá seis baños, ya listos, área de expendio de bebidas y alimentación y un palco para 200 personas.