El Estadio Quisqueya está listo para acoger la pelota invernal dominicana

Vista del Estadio Quisqueya en una imagen de este domingo 11 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

El Estadio Quisqueya Juan Marichal ya está listo para jugar hoy, si fuera necesario. Mañana, los Leones del Escogido, bicampeones, y los Tigres del Licey podrán practicar por primera vez en el parque.

La temporada de béisbol otoño-invernal se inicia el próximo viernes con el duelo capitalino entre los Leones, como dueños de casa esa noche y los Tigres (7:15 p.m.).

Águilas Cibaeñas vs Gigantes del Cibao, en el Julián Javier (7:00 p.m.) y Estrellas Orientales y Toros del Este, en el Francisco Micheli (7:30 p.m. completan la jornada.

Los trabajos sobre el terreno y la grama que se realizaban a finales del mes pasado ya están evidentemente avanzados. El césped luce en buenas condiciones, aunque no el nivel deseado con ligeros huecos observados.

Los dos equipos trabajan aún en sus respectivos dugouts con un avance notable.

La parte frontal del Quisqueya, que hasta el fin de mes pasado estaba sin ninguna protección ya exhibe su decoración de este año con un evidente letrero que en el que se lee "En pelota hay niveles". El "lobby" igual está listo.

La valla recoge figuras con uniformes de los seis equipos, sin que, diferente a temporadas anteriores, se proyecten figuras retiradas del juego.