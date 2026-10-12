Aumenta el éxito de los retos en el ABS en la postemporada

El sistema de ABS se implementó en el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( AFP/ROB TRINGALI )

Los bateadores han tenido mayor éxito en las apelaciones ante el árbitro robot durante los playoffs que en la temporada regular, y los equipos están utilizando más el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) en general durante su debut en la postemporada.

Setenta y una de las 121 apelaciones en total bajo el sistema ABS tuvieron éxito durante los 25 partidos de las Series de Comodines y las Series Divisionales. La tasa de éxito del 59% supuso un aumento con respecto al 54% registrado en la temporada regular.

Esto incluye una mejora para los bateadores, que pasaron de un 49% a un 57% de éxito (29 de 51).

Esto no significa necesariamente que los bateadores estén siendo más conservadores. Los equipos están apelando más en la postemporada en general, con 4.8 por partido en comparación con las 4.3 de la temporada regular. Las apelaciones de los bateadores subieron a 2.04 por partido desde 1.96.

Los equipos agotan sus oportunidades de apelación cuando fracasan en dos ocasiones durante el juego, por lo que cuantas más veces ganen las revisiones, más oportunidades pueden mantener.

Los receptores (catchers) habían ganado el 60% (42 de 70) de las apelaciones, apenas por encima de su 59% de la temporada regular. Los lanzadores registraron un 1 de 1, siendo Griffin Jax, de Tampa Bay, el único en apelar.

«Tal vez un poco más cautelosos», comentó el receptor de los Rays, Liam Hicks. «Es más que lo tienes presente en la mente, piensas que quieres guardarlas para una situación verdaderamente importante».

Entre los cuatro equipos que avanzaron a las Series de Campeonato de Liga, Cleveland ganó 7 de 13, Milwaukee 8 de 16, Tampa Bay 3 de 5 (sin intentos por parte de sus bateadores) y los Dodgers 2 de 6.

Actores destacados

Atlanta fue el equipo con más apelaciones, ganando 14 de 22 a lo largo de siete partidos, mientras que los White Sox ganaron 12 de 31.

Entre los bateadores, Jake Bauers de Milwaukee y Austin Riley de Atlanta ganaron sus dos apelaciones.

Munetaka Murakami, de los Chicago White Sox, se fue de 0-2, mientras que Ronald Acuña Jr., de los Braves, fue quien más apeló, dividiendo honores al ganar dos de cuatro.

«Es un 'músculo' nuevo que estos chicos deben adquirir de forma instintiva, así que creo que si este es el camino que tomaremos durante los próximos años, los jugadores lo irán incorporando cada vez más de manera natural», señaló el mánager de los New York Yankees, Aaron Boone. «Algunos jugadores han sido muy buenos y ágiles con esto desde el principio. Otros han sido un proceso en desarrollo, y a algunos les ha costado más».

El receptor de los Braves, Sean Murphy, tuvo un rendimiento perfecto de 4 de 4, y J.T. Realmuto, de los Phillies, ganó 5 de 6.

Realmuto protagonizó la primera apelación del ABS que decidió el final de un partido en la historia de la postemporada, durante el Juego 2 de la Serie de Comodines de Filadelfia contra Atlanta.

Kyle Teel, de los White Sox, fue el bateador con más apelaciones, ganando 8 de 12, mientras que Patrick Bailey, de los Guardians, quedó en segundo lugar al tener éxito en solo 4 de 10. William Contreras, de los Brewers, ganó 4 de 9.

«En algunas de las apelaciones en la primera entrada, con conteos de 1-0, es como: vamos a dejarlas pasar y guardarlas para cuando las necesitemos más adelante en el juego», explicó Realmuto. «Dicho esto, tenemos a muchos chicos que conocen la zona de strike sumamente bien».

Solo 17 apelaciones fueron clasificadas por Statcast como situaciones de alta presión (high-leverage), y ocho de esas 17 resultaron exitosas.

Rendimiento arbitral

«Hay que tener cuidado al intentar planificarlo o imponer la situación perfecta para ello. Nunca sabes a qué va a conducir, incluso si es temprano en el juego», dijo el mánager de Atlanta, Walt Weiss. «Mi mensaje siempre ha sido: cuanto menor sea la presión del momento, mayor certeza debes tener, y viceversa. Pero al final del día, confía en lo que ven tus ojos».

Entre los 25 árbitros que trabajaron en las dos primeras rondas, cuatro tuvieron efectividad perfecta y sus marcaciones fueron confirmadas en todas las apelaciones. Tripp Gibson, James Hoye, Nic Lentz y Gabe Morales recibieron dos apelaciones cada uno y las dos fueron confirmadas.

A Lance Barrett le revocaron la decisión en 10 de 12 apelaciones durante la victoria de Milwaukee en el Juego 2 de la Serie Divisional contra San Diego, y a Adam Beck le revocaron siete de 10 en el triunfo de Filadelfia en el Juego 2 de la Serie de Comodines frente a Atlanta.

A Roberto Ortiz le revocaron la decisión en 6 de 9 ocasiones; a Jansen Visconti y Todd Tichenor en 4 de 7; a Shane Livensparger en 5 de 6; a Cory Blaser y Chris Guccione en 4 de 5, y a Alex MacKay en 4 de 6.