El pitcheo de Milwaukee neutraliza a los Dodgers y ganan el primero de la serie

Brice Turang conecta cuadrangular en el triunfo de los Cerveceros ( AFP )

Los Milwaukee Brewers limitaron a Los Angeles Dodgers a solo una carrera y siete hits para llevarse la victoria por 2-1 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) este domingo en el American Family Field.

El relevo de los Brewers no permitió carreras y cedió únicamente dos imparables tras tomar el relevo del abridor Jacob Misiorowski, quien abandonó el encuentro en la quinta entrada después de tolerar cinco hits y regalar tres bases por bolas.

Desempeño del bullpen

"Ese bullpen realmente dio la cara hoy", declaró Misiorowski a Tom Verducci de Fox Sports al finalizar el compromiso.

El bullpen de Milwaukee ha permitido solo una carrera limpia en 23 entradas y 2 tercios de labor en lo que va de esta postemporada.

"Son increíbles... Estos muchachos son espectaculares", añadió Misiorowski. "Se están dejando la piel en el campo. Es todo lo que puedo pedir y más".

Brice Turang conectó un cuadrangular ante el zurdo de los Dodgers, Tarik Skubal, en el cuarto episodio para empatar el partido 1-1, antes de que Luis Lara impulsara a Garrett Mitchell una entrada más tarde para remolcar la carrera del triunfo.

Skubal cargó con la derrota tras permitir dos carreras limpias y cinco hits, ponchando a siete en cinco entradas de trabajo.

Oportunidades perdidas de Dodgers

"Estos son los partidos para los que vivimos", comentó Turang sobre el apretado duelo de pocas carreras, según Adam McCalvy de MLB.com.

Los Dodgers tuvieron numerosas oportunidades para anotar, pero dejaron a nueve corredores en base y se batearon para doble matanza (double play) en tres ocasiones.

"Pensé que teníamos un gran plan", dijo Freddie Freeman tras el partido, según Sportsnet LA. "Ejecutamos muy bien contra Misiorowski. Lo sacamos antes de completar las cinco entradas. Hicimos nuestro trabajo ahí, simplemente no dimos el batazo oportuno esta noche".

Próximo juego NLCS

Los Brewers se convierten en el décimo equipo en la historia de la postemporada en disputar sus primeros cinco partidos de playoffs decididos por un margen de dos carreras o menos, según Sarah Langs de MLB.com.

El Juego 2 de la NLCS está programado para este lunes a las 5 p.m. (hora del Este). Yoshinobu Yamamoto abrirá por los Dodgers frente a Logan Henderson por los Brewers.