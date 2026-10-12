Los movimientos en Lidom antes del campeonato: 34 agentes libres adquiridos y 54 retenidos

Los Leones del Escogido han reunido un material para repetir la corona, además de fortalecerse vía la agencia libre. ( DIARIO LIBRE / SAMIL DOMINICI )

La temporada muerta de la pelota invernal dominicana dejó de serla desde el 15 de febrero de 2023.

Fue en esa fecha cuando se abrió la agencia libre, un convenio firmado por la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana y la Federación Nacional de Pelotero.

La próxima temporada muestra lo activo que estuvieron los seis equipos del béisbol con la retención de las figuras que quisieron conservar y con aquellas que alcanzaron en el mercado.

En resumen, 54 peloteros fueron retenidos, 34 llegaron mediante la agencia libre y 20 fueron adquiridos vía cambio, tres vías con las que las organizaciones buscan fortalecer sus plantillas para el próximo campeonato en busca de la corona, incluido los bicampeones.

A partir del próximo viernes 16 de octubre, cuando los bates comiencen a sentirse, seguidos de la algarabía de los simpatizantes de los seis colores del béisbol local, cada conjunto exhibirá figuras con camisetas diferentes.

Este es el panorama de los peloteros retenidos, los agentes libres que fueron adquiridos y los cambios realizados por los equipos.

La misión es clara: ganar el campeonato 2026-27.

Águilas Cibaeñas

Retuvieron a Junior Fernández, Erick Mejía, Luis González y Alfredo Reyes.

Nuevas firmas: Luis Liberato, Jonathan Aro, Diógenes Almengó, Rafael Dolis, Yoelvin Silven, Kenyi Pérez, Martino Santi, Junior Franco, Anderson de los Santos, Jhon Núñez, Eury Ramos, Jason Morrobel, Kevin Valdez y Willy Vásquez.

Vía cambio: adquirieron a Jasson Domínguez y al lanzador Wilkin Ramos. Cedieron a Jerar Encarnación. También sumaron Génesis Cabrera por Dinelson Lamet, al Escogido.

Toros del Este

Retuvieron: a Yaramil Hiraldo, Gerson Moreno, José Adames, Miguel Castro, Félix Peña, Pedro Fernández, Jesús Sánchez, Yency Almonte, Jeimer Candelario.

Agentes libres: Pedro Severino, Julio E. Rodríguez, Julián Fernández, Phillips Valdez, Zoilo Almonte y Dawell Lugo.

Vía cambio: Enmanuel Valdez por Marco Luciano (Estrellas). Reymin Guduán desde los Gigantes, por Wandisson Charles y Kelvin Cáceres, a Rayner Núñez por Sandber Pimentel (Estrellas) y a Eguy Rosario por Víctor Robles (Escogido).

Gigantes del Cibao

Retuvieron: a Leury García, Jimmy Cordero, Antonio Santos, Huáscar Brazobán, Wandy Peralta, Bryan Rodríguez. Vía agencia libre: Richard Rodríguez, Ronel Blanco, Enoli Paredes y Arístides Aquino.

Vía cambio: Wandisson Charles y Kelvin Cáceres por Reymin Guduán (Toros).

Leones del Escogido:

Retuvieron: a Erik González, Sócrates Brito, Franchy Cordero, José Marmolejos, Hétor Neris, Jimm Paredes y a Alexander Colomé.

Agencia Libre: Michael de la Cruz, Radhamés Liz, Marco Hernández, Iván Castillo.

Vía cambio: adquirieron a Amed Rosario del Licey u cedieron a Elier Hernández, a Vidal Bruján y ceden a Yerar Encarnación. Dinelson Lamet por Génesis Cabrera (Águilas); Winston Santos Cedieron a Jasson Domínguez.

Estrellas Orientales

Retuvieron: a Ramiel Rapia, Jorge Mateo, Miguel Sanó, Lewin Díaz y a los lanzadores Gerónimo Franzúa y Raffi Vizcaíno. Entre sus nuevas firmas están Jesús Valdez y Juan Santana, Deivy Muñoz, Edwin Núñez, Franklin Kilomé, Esmerlin Vinicio y Fernando Abad.

Llegaron Encarnación, Pimentel y Luciano.

Tigres del Licey Retuvieron: a César Valdez, Albert Abreu, Carlos Contreras, Elniery Garçía, Ofreidy Gómez, Ulises Joaquín, Adonis Medina, Wander Suero, Sergil Alcántara, Michael De León, Ramón Hernández, Domingo Leyba, Luis Barrera, Emilio Bonifacio, Mel Rojas, Francisco Meía, Michael Féliz y Anderson Severino.



Agencia libre: a Andretty Cordero y Maikel Franco.



Vía cambio: a Elier Hernández por Amed Rosario.