Freddy Peralta asume el reto de evitar el 0-2 de los Rays ante los Guardianes

En esta imagen de archivo, Freddy Peralta, de los Tampa Bay Rays, lanza contra los New York Mets durante la tercera entrada de un partido de béisbol en el Tropicana Field, el 1 de septiembre de 2026, en St. Petersburg, Florida. ( (MIKE CARLSON/GETTY IMAGES/AFP )

Los Rays de Tampa Bay se jugarán este miércoles la posibilidad de igualar la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Guardianes de Cleveland, con el dominicano Freddy Peralta en el montículo y la presión de evitar una segunda derrota consecutiva que comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a la Serie Mundial.

La derrota por 7-3 en el primer encuentro colocó a Tampa Bay en una situación delicada. De los 30 equipos que han perdido sus primeros dos partidos como locales en una serie al mejor de siete, 26 (el 87 %) terminaron eliminados. Peralta tendrá la misión de impedir que los Rays enfrenten ese escenario antes de trasladarse a Cleveland.

El derecho de Moca llega al compromiso con el respaldo de siete aperturas consecutivas en las que Tampa Bay ha conseguido la victoria. Durante ese período, el dominicano registra marca de 5-0 y una efectividad de 0.93.

La importancia de su actuación aumenta por el historial de los equipos locales que pierden los primeros dos encuentros de una serie al mejor de siete partidos. De las 30 ocasiones en que se ha presentado esa situación, 26 conjuntos, equivalentes al 87 %, terminaron eliminados.

De acuerdo con el periodista David Venn, de MLB.com, Peralta se ha convertido en una de las principales cartas de triunfo de Tampa Bay desde su llegada procedente de los Mets de Nueva York en la fecha límite de cambios, después de registrar efectividad de 4.99 en 22 aperturas durante la temporada de 2026.

Con los Rays, el dominicano mejoró considerablemente su rendimiento, al registrar promedio de carreras limpias de 3.25 en 10 presentaciones. Su mejor período llegó en septiembre, cuando tuvo efectividad de 0.96 en cinco salidas, actuación que le mereció el reconocimiento como Lanzador del Mes de la Liga Americana.

El desempeño del derecho también ha contribuido al recorrido de Tampa Bay en esta postemporada, en la que los Rays barrieron en tres partidos a los Yankees de Nueva York durante la Serie Divisional, antes de caer en el primer encuentro de la Serie de Campeonato frente a Cleveland. Su balance en estos playoffs es de tres victorias y una derrota.

En el segundo partido contra los Yankees, celebrado el 5 de octubre, Peralta permitió una carrera, producto de un cuadrangular solitario de Ben Rice, durante cuatro entradas y dos tercios. Tampa Bay ganó ese compromiso 5-2.

"La misma mentalidad", expresó Peralta al referirse a su próxima apertura. "Llegar y (aprovechar) la oportunidad. Competir, dar lo mejor de mí y conseguir la victoria".

El mánager

El dirigente de los Rays, Kevin Cash, atribuye parte de la recuperación del dominicano al cambio de ambiente y a los ajustes realizados en su repertorio.

"Creo que lo que funcionó para él fue llegar aquí, olvidarse de lo que sucedió (en Nueva York) y tratar esto como un nuevo comienzo", comentó Cash. "Con la combinación recta/cambio, los pitcheos de baja velocidad para strike que sabe controlar temprano en los turnos, ha hallado la manera de poner muchos ceros y llegar lejos en los juegos".

Peralta también ha realizado modificaciones mecánicas relacionadas con la extensión y el punto de soltura, además de incrementar la utilización de su cambio de velocidad.

Sin embargo, la recta continúa siendo su principal lanzamiento. En su presentación frente a los Yankees utilizó ese envío en el 65 % de sus pitcheos, mientras que durante la temporada regular recurrió a la recta de cuatro costuras el 53 % de las veces, seguida del cambio de velocidad (23.4 %) y la curva (12.9 %).

El compromiso frente a Cleveland representa una exigencia adicional para el dominicano de 30 años, debido a que los Guardianes anotaron sus siete carreras en los últimos cuatro episodios del primer partido de la serie.

Con los siguientes encuentros programados para disputarse en el Progressive Field de Cleveland, Tampa Bay necesita una respuesta de su abridor para evitar viajar con dos derrotas.

"Sé que ellos hacen muy buenos turnos", manifestó Peralta, quien acumula efectividad de 4.02 en 38 entradas de por vida en postemporada. "Dan muy buenos swings. No todo el tiempo buscan hacer daño (con el batazo largo), pero son muy disciplinados en el plato".