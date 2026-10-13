Escogido con la mira puesta en el tricampeonato

Ramón Santiago, dirigente de los Leones del Escogido ( CEDIDA LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido afrontan el reto de defender su bicampeonato y convertirse en el primer equipo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) en conquistar el tricampeonato en tres ocasiones, con un plantel reforzado con relación al de la temporada anterior.

Plantel y refuerzos

"Mantuvimos el mismo núcleo y añadimos piezas clave. Tenemos mucha versatilidad y profundidad, y ese es un buen problema que tener", expresó el dirigente escarlata, Ramón Santiago, durante la actividad de presentación del conjunto, celebrada ayer.

El Escogido estuvo muy activo durante la temporada muerta y retuvo a jugadores de la importancia de Erik González, Sócrates Brito, Franchy Cordero, José Marmolejos, Héctor Neris, Jimmy Paredes y Alexander Colomé.

En la agencia libre, el conjunto rojo incorporó al receptor Michael de la Cruz, al lanzador Radhamés Liz y a los jugadores del cuadro Iván Castillo y Marco Hernández.

Declaraciones oficiales

Además, la gerencia de operaciones, encabezada por el exjugador de Grandes Ligas Carlos Peña, consiguió los servicios de los jugadores del cuadro Amed Rosario y Vidal Bruján, así como de los lanzadores Dinelson Lamet, Winston Santos y Leonardo Taveras. Estos movimientos reflejan la mentalidad de una directiva que no se conforma con los logros alcanzados.

"No podemos complacernos, no podemos descansar, tenemos que estar alertas; por eso es tan importante mantener la humildad", manifestó Peña. "No vamos a permitir que la victoria nos derrote".

El dirigente escarlata anunció al estadounidense Jeremy Rhoades como abridor del partido inaugural, el próximo viernes 16 de octubre, frente a los Tigres del Licey, que hasta el momento no han anunciado quién subirá al montículo en el inicio de su campaña, bajo la consigna de "no defender la corona, sino ganar otra".

En la pasada campaña los Leones finalizaron con 23-27 en la cuarta posición, pero fue suficiente para avanzar a la semifinal, donde quedaron 12-6 en la cima de esa fase junto a los Toros del Este, a quien venció 4-1 en la final.