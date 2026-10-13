Los Cerveceros se ponen a dos victorias de eliminar a los temidos Dodgers

El tercera base de los Dodgers, Max Muncy, conecta un jonrón en la novena entrada del segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Atlanta Braves, en el UNIQLO Field del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, EE. UU., el 4 de octubre de 2026. ( EFE/CHRIS TORRES )

Los Cerveceros de Milwaukee están a solo dos victorias de eliminar a los poderosos Dodgers de Los Ángeles y avanzar a su primera Serie Mundial desde 1982, después de imponerse 7-4 la noche del lunes en el segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La victoria, conseguida ante 42,516 aficionados en el American Family Field, colocó a Milwaukee con ventaja de 2-0 en una serie pactada al mejor de siete encuentros y dejó contra las cuerdas a los Dodgers, que buscan su tercer campeonato consecutivo de las Grandes Ligas.

El venezolano William Contreras encabezó el ataque de los Cerveceros con tres imparables y tres carreras remolcadas, incluido un cuadrangular solitario en la quinta entrada que empató el marcador a cuatro carreras.

Contreras volvió a ser decisivo en el sexto episodio, cuando conectó un sencillo productor frente a Brock Stewart que puso a Milwaukee adelante 5-4, ventaja que su cuerpo de relevistas no volvería a perder.

Los Cerveceros ampliaron la diferencia en la octava entrada con sencillos remolcadores de Brice Turang y Jake Bauers, que establecieron el marcador definitivo.

Milwaukee terminó el encuentro con 12 imparables, mientras que Los Ángeles apenas consiguió tres.=

Los Dodgers no pudieron sostener la ventaja

Los Dodgers tomaron la delantera desde la primera entrada y recuperaron momentáneamente el control del encuentro en el quinto episodio, cuando anotaron dos carreras para colocar la pizarra 4-3.

Sin embargo, el cuadrangular de Contreras igualó nuevamente el marcador y permitió a Milwaukee recuperar la iniciativa.

El abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, una de las principales figuras de la rotación de Los Ángeles, tuvo una salida complicada y abandonó el montículo después de apenas dos entradas y dos tercios, durante las cuales permitió tres carreras.

Christian Yelich también contribuyó al ataque de los Cerveceros con un sencillo productor de dos carreras en el tercer episodio.

La victoria fue acreditada a JoJo Romero, mientras que Brock Stewart cargó con la derrota y Aaron Ashby consiguió el salvamento.

Cinco entradas perfectas para asegurar el triunfo

La actuación del relevo de Milwaukee fue determinante para conservar la ventaja.

Después de la salida del abridor Logan Henderson, cinco relevistas retiraron consecutivamente a los 15 bateadores que enfrentaron durante las últimas cinco entradas, sin permitir imparables, boletos ni carreras.

Fue la mayor cantidad de entradas perfectas lanzadas por un bullpen en un partido de postemporada en la historia de las Grandes Ligas.

Shohei Ohtani, una de las principales amenazas ofensivas de Los Ángeles, terminó sin imparables en cuatro turnos, con dos ponches.

Los Cerveceros neutralizaron así a una alineación que cuenta con figuras como Mookie Betts, Freddie Freeman y el propio Ohtani.

Milwaukee busca revancha ante Los Ángeles

La ventaja de 2-0 adquiere especial significado para los Cerveceros porque los Dodgers los eliminaron por barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2025.

En aquella ocasión, Los Ángeles ganó los cuatro encuentros y posteriormente conquistó su segundo título consecutivo de Serie Mundial.

Ahora, Milwaukee busca cambiar esa historia después de completar una temporada regular de 103 victorias, la mayor cantidad en la historia de la franquicia.

Los Cerveceros ganaron el primer partido de esta serie 2-1, gracias a un cuadrangular de Brice Turang y una carrera impulsada por el novato Luis Lara, antes de imponerse nuevamente el lunes.

La confrontación se trasladará al Dodger Stadium para el tercer encuentro, programado para el miércoles 14 de octubre.

Los Dodgers tendrán la oportunidad de reaccionar ante su público, pero necesitarán ganar cuatro de los próximos cinco partidos para avanzar a la Serie Mundial.

Milwaukee, en cambio, solo requiere dos victorias adicionales para conquistar el campeonato de la Liga Nacional y regresar al Clásico de Otoño después de 44 años.