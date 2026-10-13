Ohtani seguirá en la alineación de Dodgers pese a su bajón en los playoffs

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, aseguró este martes que mantendrá a Shohei Ohtani en la alineación para el crucial cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee, pese al discreto rendimiento del astro japonés en estos playoffs.

Ohtani, cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP), atraviesa una de las peores rachas ofensivas de su carrera reciente desde su regreso tras varias lesiones y apenas batea para .150 (3 de 20) en la actual postemporada.

Los Dodgers están abajo 2-0 en la serie al mejor de siete y llegan obligados a reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar una nueva Serie Mundial.

Tras la derrota del lunes surgieron versiones sobre la posibilidad de que Roberts dejara fuera de la alineación a Ohtani debido a su flojo momento.

Perspectivas de la serie

"Hablé con Sho, tuvimos una gran conversación. Él es tajante en que se siente lo suficientemente bien como para estar ahí", dijo Roberts.

Los Dodgers, campeones de las dos últimas Series Mundiales, tendrán tres partidos consecutivos en casa a partir del miércoles para intentar dar vuelta la eliminatoria.

Milwaukee, por su parte, necesita apenas dos triunfos más para avanzar a su segunda Serie Mundial, la primera desde 1982.

Ohtani arrastra molestias en una rodilla y en un bíceps y no conecta un jonrón desde el 18 de agosto. Además, suma apenas una carrera impulsada en sus últimas 110 apariciones al plato.

Durante estos playoffs, el japonés ha acumulado siete ponches y todavía no registra ningún extrabase. Sin embargo, el propio jugador aseguró que las molestias físicas han disminuido y que su atención está centrada en recuperar la mecánica adecuada de bateo.

"A lo largo de esta larga temporada, en realidad solo hay un periodo corto de tiempo en el que mi mecánica está completamente sincronizada", señaló. "Así que básicamente se trata de ir y venir, encontrar las partes correctas del swing y gestionar las diferentes partes del swing".

Ohtani ya descendió hasta el quinto puesto del orden al bate, su posición más baja desde 2020, y Roberts deslizó que incluso podría aparecer sexto en la alineación del miércoles.

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