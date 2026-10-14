Cerveceros remontan pese a tropiezo de Abner Uribe y ponen a los Dodgers contra la pared

Con el triunfo, Milwaukee tomó ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y dejó a los campeones de las dos últimas ediciones de la Serie Mundial al borde de la eliminación.

Uribe entró en la sexta entrada para sustituir al abridor novato Robert Gasser, pero tuvo problemas para encontrar la zona de strike y concedió tres bases por bolas consecutivas a Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Shohei Ohtani, con lo que llenó las bases.

La situación se complicó cuando Will Smith conectó un doble impulsor de dos carreras que permitió a los Dodgers tomar ventaja de 2-1. Smith llegó al partido con un promedio de bateo de apenas .043 en la postemporada y consiguió con ese batazo su primer imparable de la serie.

Sin embargo, los Cerveceros respondieron en la séptima entrada y cambiaron el rumbo del partido con dos cuadrangulares consecutivos ante el estelar Blake Snell.

Jonrones decisivos

Después de que Snell retirara a 14 bateadores consecutivos, Andrew Vaughn abrió la séptima entrada con una base por bolas tras siete lanzamientos.

Christian Yelich entró como corredor emergente y Jake Bauers se encargó de devolverle la ventaja a Milwaukee con un cuadrangular de 412 pies por el jardín derecho.

La celebración apenas comenzaba cuando Garrett Mitchell conectó otro jonrón, esta vez de 428 pies hacia el jardín entre el central y el derecho, para ampliar la ventaja a 4-2 y sacar a Snell del partido.

El abridor de los Dodgers terminó su actuación con cuatro carreras permitidas y cuatro imparables en seis entradas, además de nueve ponches y dos bases por bolas.

Los Cerveceros ampliaron la diferencia a 5-2 en la octava entrada, cuando un lanzamiento descontrolado de Justin Wrobleski permitió anotar a Brice Turang. Este había llegado a primera con un sencillo dentro del cuadro y avanzó posteriormente gracias a un imparable de William Contreras.

En la novena, Joey Ortiz produjo la sexta carrera de Milwaukee con un sencillo con dos strikes en la cuenta, para sentenciar el encuentro.

Al borde de la eliminación

Los Ángeles había logrado tomar su primera ventaja del partido en la sexta entrada, pero no pudo sostenerla ante la reacción de Milwaukee.

Tras el batazo de Smith, DL Hall relevó a Uribe, permitió un imparable y ponchó a dos bateadores antes de entregar la responsabilidad a Trevor Megill en la octava.

La derrota deja a los Dodgers en una situación comprometida, obligados a ganar cuatro partidos consecutivos para avanzar a la Serie Mundial.

La franquicia angelina solo había estado abajo 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete juegos en una ocasión anterior: la Serie Mundial de 1966, cuando fue barrida por los Orioles de Baltimore.

El cuarto partido se disputará este jueves en el Dodger Stadium, donde los Dodgers intentarán evitar la eliminación y los Cerveceros buscarán completar la barrida.

Milwaukee, por su parte, está cerca de romper una tendencia desfavorable: nunca había derrotado a Los Ángeles en sus tres enfrentamientos anteriores en series de postemporada.

Además, la ventaja actual representa una oportunidad de revancha tras la eliminación sufrida ante los Dodgers en cuatro partidos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Actuación dominicana

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 3-0, con una anotada y una base por bolas.

Josué de Paula entró como emergente por Miguel Rojas, pero antes de llegar a la caja de bateo, el dirigente Dave Roberts lo sustituyó por Kike Hernández, y no agotó turnos oficiales.

Por Milwaukee, Abner Uribe lanzó un tercio de una entrada, dio 3 boletos, permitió dos vueltas limpias, un hit y ponchó a uno.