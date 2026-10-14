Lidom y Fenapepro extienden convenio colectivo hasta febrero de 2027

El presidente de Lidom, Vitelio Mejía, y el de Fenapepro, Erick Almonte firman el convenio entre las dos instituciones este miércoles 14 de octubre de 2026 en las oficinas de la Liga ubicadas en el Estadio Quisqueya. ( CEDIDA POR LIDOM )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) firmaron este miércoles un acuerdo para extender hasta el 15 de febrero de 2027 la vigencia del convenio colectivo suscrito el 25 de octubre de 2021, que había vencido el pasado 31 de agosto.

El documento, firmado por los presidentes de ambas instituciones, Vitelio Mejía Ortiz, por la Liga, y Erick Almonte por Fenapepro, establece que las partes tendrán hasta el 15 de marzo de 2027 para continuar las negociaciones de buena fe sobre sus respectivas posiciones, con miras a un nuevo convenio colectivo.

Uno de los principales puntos acordados es la modificación del plazo de entrada en vigor de la agencia libre, fijado para el 15 de febrero de 2027.

Hasta esa fecha, los equipos cuya temporada haya terminado, podrán negociar de manera exclusiva con los jugadores de su lista de reserva habilitados para la agencia libre. A partir de entonces, los peloteros podrán negociar y firmar contratos con cualquier otra organización de Lidom.

Los demás aspectos del sistema de agencia libre permanecerán inalterables y se ejecutarán conforme al convenio prorrogado.

Otros puntos del acuerdo

Lidom y Fenapepro también incorporaron de manera transitoria varios compromisos alcanzados durante las negociaciones, entre ellos los relacionados con su participación conjunta en eventos internacionales, tanto de exhibición como oficiales, dentro y fuera de República Dominicana.

Asimismo, acordaron aspectos vinculados con la firma de jugadores de equipos de Lidom por organizaciones de ligas extranjeras, especialmente las asiáticas.

El documento contempla, además, gestiones de Lidom para ampliar la cobertura de la póliza de seguro existente, con el propósito de garantizar una protección adecuada frente a las lesiones de los peloteros.

El presidente de Lidom, Mejía Ortiz, reconoció la buena fe, la disposición y el interés de ambas instituciones en defender sus respectivas membresías durante las negociaciones.

Por su parte, Almonte, presidente de Fenapepro, destacó que la prórroga permitirá garantizar la continuidad de los derechos de los jugadores durante la próxima temporada y avanzar hacia la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Almonte declaró que esta prórroga "permite garantizar la continuidad de los derechos de nuestros jugadores durante la próxima temporada y avanzar en la negociación de un nuevo convenio colectivo".

"Valoramos la disposición de Lidom para incorporar los acuerdos alcanzados hasta el momento y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de buena fe por mejores condiciones para los peloteros y por el fortalecimiento del béisbol profesional dominicano", agregó.