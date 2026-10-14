A dos días del inicio del torneo, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) y la Liga de Béisbol Profesional alcanzaron un acuerdo para extender por un año más su relación laboral, garantizando el desarrollo del campeonato mientras continúan las negociaciones para un pacto a largo plazo.

Erick Almonte, presidente de Fenapepro, adelantó que las conversaciones seguirán durante el año con la expectativa de anunciar, antes de que finalice la Serie del Caribe, un nuevo acuerdo por cuatro o cinco años en una conversación con Diario Libre.

La agencia libre

El tema central y uno de los principales logros de esta negociación radica en la modificación de los plazos de la agencia libre. Según explicó Almonte, el periodo que existía antes ha sido eliminado.

"El plazo del mes de la agencia libre ya no va a existir, sino un plazo solamente de 15 días (tras finalizar el campeonato local) y una semana luego de finalizada la Serie del Caribe", detalló.

Con esta modificación, el pelotero que cumpla con los requisitos reglamentarios se convertirá en agente libre y quedará habilitado para negociar con los demás equipos, una medida que ambas partes consideraron más eficiente al entender que el plazo de un mes no era necesario.

El acuerdo actual se extiende hasta el 15 de febrero de 2027.

Juegos internacionales

Otro de los puntos del acuerdo aborda las compensaciones económicas que recibirán los jugadores por participar en partidos de carácter internacional.

Históricamente estos eventos requerían de negociaciones y discusiones constantes para definir los beneficios de los peloteros.

Para solucionar esto, se establecerá un esquema tarifario fijo del dinero que recibirán.

15 Días será el tiempo para que un pelotero elegible se convierta en agente libre en Lidom.