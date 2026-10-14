Los Dodgers y su exigente obstáculo para avanzar a la Serie Mundial ante los Cerveceros

Abner Uribe y los Cerveceros persiguen eliminar a los Dodgers. ( PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES / AFP )

Los Dodgers de Los Ángeles enfrentan uno de los mayores desafíos de su historia reciente. Después de conquistar dos series mundiales consecutivas, en 2024 y 2025, los Esquivadores ven amenazado su sueño de alcanzar un tricampeonato que solamente dos franquicias han conseguido en las 121 Series Mundiales celebradas.

Abajo 0-2 ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el conjunto californiano está obligado a reaccionar frente a un rival de nómina considerablemente inferior, pero que los ha superado en sus enfrentamientos de este 2026. El juego será a las 8:00 p.m. en Dodger Stadium.

Y necesitan reactivar su ofensiva. Según The Athletic, se estudiaba sentar a Shohei Ohtani para el juego 3, pero las posibilidades se incrementaron de que "el fenómeno" ocupe un puesto en la alineación.

La última vez que el japonés conectó un jonrón fue el 18 de agosto en Coors Field. En esta postemporada, Ohtani batea de 20-3 (.150), sin ningún extrabase, y se ha ponchado siete veces.

La historia tampoco favorece a los Dodgers, que perdieron la serie particular 4-3, con tres derrotas en su propio hogar durante cuatro encuentros en el Dodger Stadium, justo donde jugarán esta noche.

Para su fortuna, salieron 2-1 de Milwaukee en la serie regular, aunque perdieron allí los dos primeros encuentros de esta serie. En total, los Cerveceros lideran los duelos de 2026 por 6-3.

¿Tricampeonato?

La historia recoge solo cuatro ocasiones, correspondientes a dos franquicias, en las que se ha ganado la corona tres veces consecutivas (o más).

Los Yankees de Nueva York (1936, 1937, 1938 y 1939), hazaña que repitieron luego (1949, 1950, 1951, 1952 y 1953); los Atléticos de Oakland (1972, 1973 y 1974) y otra vez los Yankees (1998, 1999 y 2000).

Los Cerveceros, que cayeron vencidos por los Esquivadores la pasada estación, se convierten en la piedra que debe superar el equipo angelino.

Milwaukee se ha clasificado para la postemporada ocho veces en las últimas nueve temporadas, cuatro de ellas consecutivas.

Aun cuando los Dodgers surgen como favoritos, al revisar la historia, el desempeño de Milwaukee permite descubrir que lo ocurrido no es nada casual.

Los abridores

El tercer encuentro enfrentará a dos lanzadores zurdos: Robert Gasser, por los Cerveceros, y Blake Snell, por los Dodgers.

En la pasada Serie de Campeonato, que ganaron los Dodgers 4-0, Snell les lanzó ocho entradas a los Cerveceros. Pero eso fue en 2025. Aun así, Snell ha sido particularmente efectivo en el Dodger Stadium, donde registra efectividad de 2.19 en cinco aperturas, incluida la postemporada.

Sin embargo, su primera salida de estos playoffs dejó algunas preocupaciones por el descontrol, al conceder cinco boletos en apenas tres entradas y dos tercios frente a Atlanta en la Serie Divisional.

Gasser, por su parte, llega en un buen momento, con registro de 2-0 y efectividad de 1.73 en sus últimas siete presentaciones, seis como abridor. Aunque los Dodgers lo derrotaron en dos ocasiones durante la temporada regular, ha mostrado una notable recuperación.

Abner Uribe y Teoscar Hernández Uribe ha tenido una actuación sobresaliente para los Cerveceros. Durante la Serie Divisional contra San Diego registró apenas un ponche en tres entradas y dos tercios, mientras que frente a los Dodgers acumula cuatro en dos episodios y un tercio, sin conceder boletos y con efectividad de 0.00. En contraste, su compatriota Teoscar Hernández, quien terminó la temporada regular con promedio de .267, batea para .217 en esta postemporada, una disminución de 50 puntos.

Dodgers-Milwaukee en 2026 Estadística Dodgers Cerveceros Victorias 3 6