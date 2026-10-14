MLB: Cambian el horario del partido entre los Guardianes y los Rays

El Progressive Field de Cleveland será el estadio para el tercer partido entre los Guardianes y los Rays. ( LEIGH BACHO/AFP )

El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del jueves entre los Rayos de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland se ha adelantado a la 1 p. m. debido a la amenaza de lluvia en Cleveland la noche del jueves.

Cambios en horarios

Las Grandes Ligas adelantaron el horario de inicio cinco horas con el fin de mantener el calendario de la serie. El partido se seguirá transmitiendo por TBS y otras plataformas de TNT Sports.

Tras ese cambio, la MLB también adelantó el inicio del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee el jueves.

Ese encuentro en Los Ángeles comenzará ahora una hora antes, a las 5 p. m. hora local (8 p. m. hora del Este). Los Cerveceros lideran esa serie 2-0.

Detalles de lanzadores

La Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete juegos, está empatada 1-1 tras la victoria de los Rayos por 3-1 la noche del martes. Cleveland se llevó el primer partido de la serie por 7-3 el lunes.

Tampa Bay enviará al montículo al diestro Griffin Jax. Jax (8-10, 3.52 de efectividad) ponchó a cuatro y permitió una carrera en dos entradas de relevo contra los Yankees de Nueva York en la serie divisional.

Se espera que Cleveland opte por Gavin Williams (14-8, 3.76 de efectividad), quien lideró la Liga Americana en ponches. El diestro abrió los Juegos 2 y 5 contra los Medias Blancas y lanzó una entrada en labor de relevo en el Juego 4.

Acumuló 24 ponches en 11 entradas y dos tercios, permitiendo dos carreras y seis imparables.

El partido del viernes mantiene su horario de inicio a las 6 p. m. y el primer lanzamiento del sábado está programado para las 8 p. m.