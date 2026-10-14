Freddy Peralta domina los bates de Cleveland y se empata la serie

Los Tampa Bay Rays derrotaron 3-1 a los Cleveland Guardians este martes en el Juego 2 para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) a un triunfo por bando.

Desempeño de Freddy Peralta

Freddy Peralta permitió cuatro imparables y dio dos bases por bolas, mientras ponchaba a seis en seis entradas en blanco para acreditarse la victoria en el Tropicana Field. El lanzador de 30 años registró el pitcheo más rápido de su carrera (99.4 mph) durante la quinta entrada.

El dos veces seleccionado al Juego de Estrellas es apenas el segundo lanzador en la historia de los Rays en registrar una salida de calidad sin permitir carreras en una ALCS o Serie Mundial. Scott Kazmir era el único en haberlo logrado anteriormente, en el Juego 5 de la ALCS de 2008.

Peralta solo ha permitido cuatro carreras limpias en sus últimas 44 entradas y dos tercios (ocho aperturas), contando desde la temporada regular.

Detalles del Juego 2

«Me defino como un competidor», dijo Peralta tras el partido, según el reportero de los Rays, Ryan Bass. «Me gustan este tipo de juegos... Siento que tengo eso dentro de mí».

Los Rays anotaron tres carreras sucias en el cuarto episodio tras un error del tercera base de los Guardians, José Ramírez. Liam Hicks conectó el batazo clave con un sencillo remolcador de dos carreras inmediatamente después del pifia defensiva.

Próximos encuentros

El encuentro marcó apenas la séptima vez desde 1913 que un equipo permite tres o más carreras sucias en un juego de playoffs, de acuerdo con Jesse Rogers de ESPN.

La serie ahora se traslada a Cleveland para el Juego 3 este jueves.

Los Rays anunciaron que Griffin Jax subirá al pedestal de los disparos, mientras que los Guardians aún no han revelado a su abridor.