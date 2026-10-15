José Ramírez aporta 2 hits y un robo en triunfo de Cleveland que lidera 2-1 la serie sobre los Rays

José Ramírez al momento de conectar un sencillo para Cleveland. ( ARCHIVO/ AFP )

El dominicano José Ramírez aportó dos imparables y se robó una base en la victoria 3-2 de los Guardianes de Cleveland sobre los Rays de Tampa Bay, un resultado que coloca al conjunto de Ohio a dos triunfos de avanzar a la Serie Mundial.

Ramírez volvió a contribuir en un partido de importancia para Cleveland, que aprovechó la ventaja de jugar en casa y el respaldo de su afición para tomar el control de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, ahora con ventaja de 2-1.

La victoria tuvo como protagonistas al lanzador Gavin Williams, quien volvió a lucirse desde el montículo, y al joven Petey Halpin, autor del batazo decisivo que inclinó el encuentro a favor de los Guardianes.

Halpin conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la quinta entrada ante un lanzamiento en sinker de 96 millas por hora del relevista Griffin Jax. El batazo rompió el empate y desató la euforia de los miles de fanáticos que llenaron el Progressive Field.

La celebración del jardinero fue tan llamativa como su conexión. Después de hacer contacto, retrocedió varios pasos antes de comenzar a correr hacia la primera base y, cuando la pelota cayó en las gradas del jardín derecho, lanzó el bate al aire, haciéndolo girar por encima de su cabeza.

«No sé, creo que perdí la noción de lo que estaba pasando. No estoy seguro de lo que estaba haciendo, para ser completamente honesto. Pero fue divertido», expresó Halpin al describir su reacción.

Williams también desempeñó un papel fundamental en el triunfo. El derecho ponchó a nueve bateadores de Tampa Bay en cinco entradas, consolidando su condición de uno de los lanzadores más dominantes de esta postemporada.

Con esa actuación, elevó a 33 su total de ponches en 16 entradas y dos tercios durante los playoffs. Su porcentaje de ponches de 45.9 % representa la cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas entre los lanzadores con al menos 10 entradas en postemporada, por encima del 44.6 % registrado por Corey Knebel.

Los Rays consiguieron fabricar dos carreras frente a Williams gracias a un triple de Chandler Simpson que llegó hasta la esquina del jardín derecho, pero no encontraron la ofensiva necesaria para cambiar el desenlace.

La falta de producción de sus principales bateadores continúa siendo una preocupación para Tampa Bay. Entre ellos figura el dominicano Junior Caminero, quien todavía busca conectar su primer cuadrangular en una postemporada de Grandes Ligas.

Tampa Bay llegó a esta instancia después de liderar la Liga Americana con 98 victorias durante la temporada regular y barrer a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional. Sin embargo, ahora está obligado a reaccionar ante unos Guardianes que han encontrado impulso en el momento decisivo y cuentan con el respaldo de su público.

El cuarto partido está programado para este viernes a las 6:00 de la tarde, hora del Este, aunque existe la posibilidad de que la lluvia obligue a modificar el horario.

La historia favorece a Cleveland: en las series de postemporada al mejor de siete encuentros que han estado empatadas 1-1, el ganador del tercer partido ha terminado conquistando la serie en 71 de 102 ocasiones, equivalente al 70 %.

En el formato actual de 2-3-2, los equipos que ganan el tercer encuentro en casa para tomar ventaja de 2-1 han avanzado a la siguiente ronda o conquistado la serie en 30 de 49 oportunidades, para un 61 %.

Los Guardianes tienen ahora dos oportunidades de victoria para sellar su pase a la Serie Mundial, con la posibilidad de conseguirlo este mismo fin de semana ante sus seguidores.

Actuación dominicana

Por Cleveland, Ramírez de 3-2 con un boleto y una base robada.

Por Tampa Bay, Junior Caminero se fue de 4-0 con cuatro ponches.