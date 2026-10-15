Medina, Gutiérrez y Quintana para los tres primeros partidos del Licey

Los Tigres del Licey anunciaron su rotación para los primeros tres partidos de la temporada 2026-27 de la pelota invernal dominicana. ( CEDIDA POR LICEY )

Los Tigres del Licey anunciaron su rotación para los primeros tres partidos de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Adonis Medina, quien viene de ayudar a los Toros de Tijuana a coronarse como campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, será el pitcher abridor en el encuentro de este viernes 16 a partir de las 7:15 de la noche ante los locales Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Medina, de 29 años, llega de una superba temporada con Tijuana con el cual realizó 15 aperturas, dejando marca de 8-2 con 2.86 y WHIP de 1.13, en un circuito cuya efectividad colectiva es de 5.09 y el WHIP es de 1.50 con una excelente proporción de 22 boletos y 77 abanicados.

Estadísticas destacadas

Al día siguiente (sábado 17), el derecho Vladimir Gutiérrez será el encargado de iniciar el desafío por los 24 veces campeones en la visita a de los Gigantes del Cibao desde las 5:00 de la tarde.

El lanzador de 31 años llega tras un verano en el que lanzó con los Pericos de Puebla en México, donde registró una efectividad de 3.96 en un circuito, cuyo promedio de carreras limpias colectiva es de (5.09) acumulando 100 entradas, con 16 boletos, 95 ponches y un WHIP de 1.22, siendo su proporción de 5.93 ponches por boleto la mejor de la Liga Mexicana de Béisbol entre los lanzadores calificados.

Debut de Quintana

También fue líder en juegos completos, con dos, y terminó tercero en entradas lanzadas y ponches.

El zurdo José Quintana debutará con el glorioso equipo capitaleño y subirá al montículo contra los Leones el domingo 18 en el Quisqueya Juan Marichal en el desafío pautado para iniciar a las 5:00 p.m.

Quintana, de 37 años, cuenta con 15 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, donde ha militado con organizaciones como los Medias Blancas de Chicago, Cachorros de Chicago, Mets de Nueva York y Rockies de Colorado, equipo al que pertenece actualmente.

Considerado el mejor lanzador colombiano de todos los tiempos, Quintana acumula 115 victorias de carrera en Las Mayores, con 2,149.1 entradas lanzadas, 1,841 ponches y una efectividad de 3.79, además de un WHIP de 1.28 y 32.1 victorias sobre jugador reemplazo (WAR).

El veterano lanzador fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2016 y registró en 2022 la mejor efectividad de su carrera, con 2.93 en 32 aperturas.