Los Cerveceros logran la barrida ante los Dodgers y llegan a su segunda final histórica

Jugadores de los Cerveceros de Milwaukee celebran en el triunfo ante los Dodgers de Los Angeles en la serie de campeonato ( AFP )

El gigante ha sido conquistado.

Los Cerveceros de Milwaukee barrieron a los Dodgers de Los Ángeles, derrotando a los vigentes campeones de la Serie Mundial por 6-4 en el cuarto juego del jueves para avanzar al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982.

Milwaukee superó un déficit inicial de cuatro carreras, y un jonrón de Garrett Mitchell para tomar la delantera en la sexta entrada terminó marcando la diferencia.

Próximo rival

Los Cerveceros se vengaron de los Dodgers después de que Los Ángeles los barriera en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2025.

Milwaukee se enfrentará al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Rayos de Tampa Bay.