Robert Gasser se convierte en figura de octubre y acerca a Milwaukee a la Serie Mundial

El lanzador de los Brewers, Robert Gasser (54), se retira tras finalizar la quinta entrada del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers en el Uniqlo Field del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, EE. UU., el 14 de octubre de 2026. ( EFE/ CHRIS TORRES )

El lanzador zurdo Robert Gasser está construyendo una de las historias más destacadas de la postemporada de las Grandes Ligas de 2026. Con apenas dos aperturas en estos playoffs, el novato se ha convertido en una pieza importante de los Cerveceros de Milwaukee, que tienen contra las cuerdas a los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones de la Serie Mundial.

Gasser lanzó cinco entradas en blanco la noche del miércoles 14 de octubre, permitió apenas tres imparables, ponchó a tres bateadores y concedió una transferencia en la victoria de Milwaukee por 6-2, que colocó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 3-0 a favor de los Cerveceros.

El zurdo de 27 años necesitó solamente 72 lanzamientos para completar su labor frente a una alineación encabezada por Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Su actuación le permitió acumular nueve entradas de una sola carrera permitida en sus dos presentaciones de esta postemporada, con seis ponches y una efectividad de 1.00.

Un lanzamiento que cambió su temporada

La evolución de Gasser ha estado relacionada con un ajuste en su repertorio de lanzamientos. Según publicó el periodista Curt Hogg, del Milwaukee Journal Sentinel, el zurdo ha incrementado considerablemente la utilización de su sinker, una recta de movimiento descendente que dificulta que los bateadores conecten la pelota con fuerza.

Contra los Dodgers, 39 de sus 72 lanzamientos fueron sinkers, equivalentes al 54 % de sus envíos.

Durante la temporada, los Cerveceros intentaron modificar el agarre de ese lanzamiento para conseguir mayor movimiento vertical. Sin embargo, Gasser experimentó molestias en el bíceps y el tríceps mientras jugaba en Triple A con Nashville.

El lanzador terminó recuperando su agarre tradicional de dos costuras, una decisión que le ha permitido mejorar el control de los contactos de sus rivales.

De acuerdo con el Milwaukee Journal Sentinel, Gasser terminó ubicado en el percentil 93 de las Grandes Ligas en velocidad promedio de salida de las pelotas bateadas en su contra, un indicador de su capacidad para limitar los contactos fuertes. El percentil 93 significa que es mejor que el 93% de los jugadores de Grandes Ligas.

Su actuación del miércoles también lo convirtió, Sports Illustrated, en el primer lanzador novato en la historia de las Grandes Ligas que consigue una apertura sin permitir carreras en playoffs frente al equipo campeón defensor.

De una cirugía en el codo a protagonista de los playoffs

La trayectoria reciente de Gasser también estuvo marcada por una lesión importante.

El 24 de junio de 2024 fue sometido a una cirugía Tommy John para reparar el ligamento del codo izquierdo, intervención que interrumpió su primera temporada en las Grandes Ligas y lo mantuvo alejado de los terrenos durante buena parte de 2025.

En 2026 comenzó jugando en las ligas menores, pero logró abrirse espacio en la rotación de Milwaukee.

Terminó la temporada regular con marca de cinco victorias y cinco derrotas, efectividad de 3.87 y 103 ponches. Su rendimiento mejoró considerablemente durante las últimas semanas de la campaña, hasta convertirse en una alternativa importante para la postemporada.

El 7 de octubre lanzó cuatro episodios de una carrera frente a los Padres de San Diego en el encuentro que aseguró la clasificación de Milwaukee a la Serie de Campeonato.

Milwaukee está a una victoria de hacer historia

La actuación de Gasser contra los Dodgers contó con el respaldo ofensivo de Jackson Chourio, quien abrió el partido con un cuadrangular ante Blake Snell.

Posteriormente, Jake Bauers conectó un jonrón de dos carreras en el séptimo episodio, luego de un turno de 11 lanzamientos, y Garrett Mitchell agregó otro cuadrangular para devolverle la ventaja a Milwaukee, que había permitido dos carreras en el sexto episodio después de la salida de su abridor.

Los Cerveceros están a una victoria de avanzar a la Serie Mundial por segunda ocasión en su historia y primera desde 1982, cuando perdieron ante los Cardenales de San Luis.