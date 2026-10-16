VIDEO | Jesús Madé debuta con jonrón de 408 pies y Tigres aplastan a los Leones en noche inaugural

Jesús Madé al momento de conectar el jonrón con el que debutó en Lidom. ( CEDIDA POR MLB. )

Con un descomunal cuadrangular de 408 pies por el jardín derecho en su primer turno, el prospecto número uno de las Grandes Ligas, Jesús Madé, lideró un ataque despiadado de 18 hits para que los Tigres del Licey apalearan 12-2 a los Leones del Escogido, en la jornada inaugural en la capital de la temporada de 2026-27 de Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

El bambinazo de Madé, campocorto de apenas 19 años, fue contra el abridor escogidista Jeremy Rhoades.

Sin embargo, los escarlatas igualaron las acciones en la parte baja del primer acto luego de un doble al jardín izquierdo por parte de Erik González, que posteriormente se estafó la antesala y alcanzó el plato con sencillo de Junior Lake al campocorto.

En el segundo, los liceístas sumaron dos rayitas más y otras tres con un rally en el tercero, dos de ellas producto de un sencillo de Cristhian Adames al central con corredores en primer y segunda, lo que se combinó con un error en tiro del inicialista José Marmolejos.

La número siete de los visitantes llegó en el quinto con un doble remolcador de Gustavo Núñez al central contra Eduardo Rivera, batazo que envió a Francisco Mejía a la goma desde la inicial.

En el sexto, los Tigres añadieron otras tres a la pizarra gracias a sendos dobletes de Mel Rojas Jr. y Estevan Florial frente a Rivera.

Los Leones anotaron una más en el noveno con tubey remolcador de José Marmolejos a la pared del bosque derecho llevando a Franchy Cordero a la registradora desde la primera.

El lanzador ganador fue Adonis Medina (1-0), que en cinco episodios, obtuvo nueve ponches, sin boletos, permitiendo una carrera.

La derrota fue para Rhoades (0-1), a quien en su actuación de 2.1 entradas le marcaron seis vueltas, cinco de ellas limpias, con dos ponches y una transferencia.

Por los Tigres, Madé se fue de 3-2, con jonrón, dos anotadas, una producida y dos bases por bolas, y Rojas Jr., de 4-3, con doble, tres impulsadas, una anotada y una transferencia.

Mientras que por el Escogido, González bateó de 3-1, con doble, anotada y base robada; Marmolejos, de 3-1, con doble, una remolcada y un boleto; Lake, de 3-1, con una empujada, y Marco Hernández, de 3-1.

Color popular

Pasadas las seis de la tarde, miles de fanáticos se presentaron en las inmediaciones del "Coloso del Ensanche La Fe"para llenar de color y alegría la jornada inaugural de la pelota invernal en la capital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215410-57ecf6ac.jpeg Fanáticos del Escogido y Licey. (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215411-1-22257a0c.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215410-1-dcc82ceb.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215411-256d0417.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215519-3-1f32993b.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215521-2907f5b5.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215519-f71f93b5.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215411-2-f404444c.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215412-bb565271.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215520-1-abd3aec6.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215519-2-c8e46f6d.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215520-f1984d56.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215411-1-0127657f.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-16-at-215519-1-f27aeb95.jpeg (JUAN ANTONIO GUIO/ DIARIO LIBRE) ‹ >

Luego de jugarse tres entradas completas, el estadio estaba prácticamente a toda capacidad, mientras en las afueras del recinto, cientos de fanáticos permanecían en fila para poder ingresar, y otros buscaban boletas con la esperanza de no perderse la primera noche de acción.

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Ceremonia inaugural

El Estadio Julián Javier, hogar de los Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís, fue el escenario de la ceremonia oficial de apertura del campeonato de béisbol profesional dominicano, en un acto encabezado por el presidente de la Liga, Vitelio Mejía.

La actividad contó con la presencia de varias personalidades, entre ellas el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

La elección del parque francomacorisano respondió a que esta temporada está dedicada de manera póstuma al empresario Héctor Rizek, quien se destacó en la exportación de cacao y llegó a adquirir casi la totalidad de las acciones de los Gigantes del Cibao, franquicia que actualmente permanece bajo la administración de sus descendientes.