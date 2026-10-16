La obra maestra de Milwaukee para llegar a la Serie Mundial en 10 pasos

El lanzador de los Milwaukee Brewers, Jacob Misiorowski, y su compañero celebran tras ganar el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Los Angeles Dodgers en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

Los Cerveceros están en una Serie Mundial por primera vez desde 1982, tras barrer a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Construir un equipo contendiente al título con un presupuesto que navega en el tercer peldaño financiero (puesto 19 en nómina) exige abandonar la improvisación y Milwaukee lo ha logrado.

Un reporte de The Athletic define los 10 pasos que hizo la organización para llegar hasta esta etapa.

1. Conseguir la piedra angular (2018)

Todo comenzó en enero de 2018 con el traspaso por Christian Yelich. A cambio de cuatro prospectos que no prosperaron, Milwaukee adquirió al Jugador Más Valioso de esa misma campaña. Yelich transformó la cultura de la franquicia, la llevó a ocho clasificaciones a postemporada en nueve años y se convirtió en la columna vertebral sobre la cual se edificó el resto del proyecto.

2. Cimentar el futuro mediante el Draft (2018-2023)

Meses después del movimiento por Yelich, la gerencia completó un cazatalentos estelar en el reclutamiento aficionado. De allí surgió Brice Turang (primera ronda de 2018), hoy su jugador más completo, junto a lanzadores como Aaron Ashby. La consistencia en el Draft año tras año proporcionó la profundidad interna necesaria para sostener la estabilidad del róster.

3. Apostar fuerte por el talento joven internacional (2021)

En enero de 2021, el club firmó al cotizado prospecto venezolano Jackson Chourio por 1.8 millones de dólares. Antes de su debut en 2024, Milwaukee le otorgó un contrato récord de 8 años y 82 millones de dólares. Con apenas 22 años, Chourio ha firmado la mejor temporada de su carrera, acompañado por su compatriota Luis Lara, reclutado un año después.

4. Ejecutar el 'robo' en el mercado de prospectos (2022)

En diciembre de 2022, mientras los Atleticos de Oakland y los Bravos de Atlanta negociaban al receptor Sean Murphy, Milwaukee se metió en la transacción como un tercer equipo. Entregaron al jardinero Esteury Ruiz para quedarse con William Contreras. Mientras Ruiz quedó relegado a rol de reserva, Contreras se convirtió en uno de los mejores receptores de todo el béisbol.

5. Tomar las decisiones financieras más difíciles (2022-2024)

Aceptar la realidad de un mercado pequeño implica vender caro antes de perder talento a cambio de nada. Milwaukee traspasó a su cerrador estrella Josh Hader en 2022 y a su as Corbin Burnes en 2024. A cambio, recibieron piezas clave como Joey Ortiz, DL Hall y Robert Gasser, manteniendo al equipo en la contienda sin sacrificar competitividad.

6. Diseñar un relevo de élite con piezas descartadas (2023)

Con movimientos inteligentes en un lapso de seis meses —como rescatar a Trevor Megill del waivers para convertirlo en un cerrador dominante o promover desde República Dominicana al abrumador Abner Uribe— los Cerveceros estructuraron el cuerpo de relevistas con la efectividad más baja (ERA) de toda la Liga Nacional.

7. Desarrollar un nuevo as para la rotación (2025)

Ante la partida de Burnes y las lesiones de Brandon Woodruff, la organización promovió en junio de 2025 a Jacob Misiorowski. «The Miz» irrumpió con una recta devastadora y un astronómico ERA+ de 232, perfilándose como el virtual ganador del premio Cy Young y asumiendo el rol de número uno en el momento justo.

8. Optimizar el carril de la primera base (2025)

Tras varios experimentos fallidos con nombres de peso, el equipo armó un pelotón demoledor en la inicial rescatando carreras. Recontrataron a Jake Bauers en un acuerdo de menor cuantía (respondió con 26 jonrones) y consiguieron en un canje a Andrew Vaughn desde los Medias Blancas, logrando un equilibrio diestro-zurdo de alto impacto.

9. Blindar el campo corto antes del salto (2026)

Repitiendo la fórmula aplicada con Chourio, en la primavera de 2026 la gerencia le otorgó una extensión de ocho años al torpedero de 21 años Cooper Pratt antes de debutar en las Mayores. Promovido en junio, Pratt se consolidó como el campocorto titular aportando defensa de élite y velocidad.

10. Afinar los detalles en la fecha límite (2026)

Para sellar el róster, Milwaukee hizo ajustes quirúrgicos: obtuvo piezas de utilidad como David Hamilton, firmó al veterano Gary Sánchez y reforzó el pitcheo en agosto con JoJo Romero, Dustin May y Antonio Senzatela. Ninguno con rol de superestrella, pero todos encajando a la perfección en el engranaje final que tiene a los Cerveceros de regreso en el Clásico de Otoño.