La Lidom exhibirá su tecnología en tres aspectos, incluida ABS, para el campeonato que se inicia hoy

Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana durante sus palabras en la presentación de la Copa Banreservas que se disputará a partir del viernes 16 de octubre. La actividad se realizó en el hotel JW Marriott. ( DIARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

La Liga de Béisbol Profesional Dominicana que arranca este viernes incorporará el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS), una plataforma que la pone al nivel de las Grandes Ligas.

Además los reglamentos estarán colgados a partir de hoy en la página de Lidom, que disputará la Copa Banreservas.

Esa es solo una de las tecnologías que implementará el circuito en esta temporada, como parte de las innovaciones que acompañarán el campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, anunció el presidente de la Liga, Vitelio Mejía ayer en el hotel JW Marriot.

La implementación del ABS representa un avance tecnológico. "La Liga va a estrenar este año la herramienta del ABS", anunció el dirigente.

El presidente de la Liga valoró el posicionamiento internacional del campeonato otoño-invernal. "Para mí esta es la tercera liga más importante de béisbol en el mundo", dijo Mejía.

Mejía destacó que la implementación del ABS representa un avance tecnológico para el béisbol dominicano, al incorporar una herramienta utilizada en el béisbol organizado de Estados Unidos.

Los rósters

El 6 de noviembre de 2022, las Águilas Cibaeñas inscribieron erróneamente al refuerzo Roenis Elías. El 16 de enero de 2026 registraron nueve refuerzos en lugar de ocho. Diez años atrás, el 22 de noviembre de 2016, los Tigres del Licey inscribieron a Juan Miranda sin estar en el róster.

Todo eso cambiaría con la novedad de Lidom. Se trata de un sistema de "róster automatizado" y digitalizados que estarán a partir de hoy.

Se verificará cuando el jugador entra a la Liga, "cuándo será agente libre y cuándo no". La herramienta "generará mucha tranquilidad", aseguró Mejía.

El sistema va a funcionar conforme a los reglamentos, de forma que "el jugador que por cualquier razón está inhabilitado de entrar al róster, el sistema lo rechaza".

Por igual si se coloca "un extranjero de más, si se pone un jugador suspendido, el propio sistema lo va a rechazar", precisó.

Anotación digital

El presidente de Lidom informó, además, que el torneo estrenará un sistema de anotación digital que sustituirá las tradicionales hojas utilizadas para registrar las incidencias de los partidos.

La medida facilitará la revisión de jugadas y permitirá disponer de registros electrónicos de los encuentros.

Asimismo, anunció que para la segunda semana de noviembre está previsto poner en funcionamiento Lidom.1, una plataforma digital interactiva, accesible desde teléfonos móviles y otros dispositivos, mediante la cual los aficionados podrán dar seguimiento al desarrollo del campeonato.

Rescatarán las copas regionales

Entre las iniciativas anunciadas figura también el relanzamiento de las tres copas regionales: la Copa del Cibao, la Copa de la Ciudad y la Copa de la Caña.

Mejía explicó que estas rivalidades tendrán calendarios especiales y que en cada serie se seleccionará un Jugador Más Valioso, con el propósito de dar mayor relevancia a los enfrentamientos tradicionales entre las franquicias.

El dirigente recordó la importancia histórica de estas competencias, especialmente la rivalidad entre Tigres del Licey y Leones del Escogido en la capital.

Dedicado a Rizek Llabaly Mejía resaltó la trayectoria de Héctor José Rizek Llabaly, a cuya memoria está dedicado el campeonato, y agradeció a sus familiares por permitir que la liga rindiera el homenaje. "Este homenaje no honra a don Héctor, honra a la Liga", expresó el presidente de LIDOM. Al referirse al empresario, destacó tres aspectos que, a su juicio, definieron su trayectoria: "El amor al trabajo, el amor a la familia y el amor a su comunidad". En el acto estuvieron presentes el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y representantes del Banco de Reservas, entre ellos su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera. Mejía agradeció el respaldo de esa entidad financiera, a la que calificó como un socio estratégico de la liga, y recordó su colaboración durante la pandemia de COVID-19, cuando fue posible mantener la celebración del campeonato. El presidente de Lidom también reconoció el trabajo de las seis franquicias y sus directivos, a quienes atribuyó una parte fundamental de los avances alcanzados por el circuito. "Lo que se espera aquí a partir de mañana es una guerra en el terreno", manifestó al referirse al nivel competitivo que anticipa para la temporada. Durante la actividad, la liga entregó un reconocimiento a su directora administrativa, Darianny Pérez Guerrero, por su dedicación y contribución al funcionamiento de la institución.