Wily Peralta controló a las Águilas y los Gigantes ganan en casa 4-1 en el día de apertura

Carlos Jorge, de los gigantes del Cibao, izquierda, es felicitado por sus compañeros luego de disparar un jonrón de dos carreras en el séptimo episodio que puso el partido 4-1 la noche de este viernes 16 de octubre de 2026 en el Estadio Julián Javier. ( CEDIDA POR GIGANTES DEL CIBAO )

Un cuadrangular de dos carreras de Carlos Jorge en el séptimo episodio terminó de inclinar la balanza a favor de los Gigantes del Cibao, que derrotaron 4-1 a las Águilas Cibaeñas en su primer compromiso del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, celebrado en el estadio Julián Javier, sede de la apertura oficial del campeonato.

Jorge respaldó la actuación de Wily Peralta, quien lanzó cinco entradas de una carrera. Peralta (1-0) limitó la ofensiva aguilucha a tres imparables, ponchó a seis bateadores y permitió una carrera limpia, un jonrón de Aderlin Rodríguez en el segundo episodio.

Contó con el respaldo del relevo que mantuvo sin anotaciones a los de Santiago durante los cuatro episodios restantes.

En el acto de apertura se le rindió un homenaje a Héctor José Rizek Llabaly a quien se le dedica el campeonato in memorian. En el acto estuvo presente su esposa Ela Sued de Rizek, quien realizó el lanzamiento de la primera bola. La apertura contó con la presencia del presidente de Lidom, Vitelio Mejía.

Las Águilas tomaron la delantera en la segunda entrada mediante el cuadrangular solitario de Rodríguez.

La ventaja se mantuvo hasta el quinto episodio, cuando los anfitriones aprovecharon las dificultades de control del abridor aguilucho Joan Adón (0-1) para fabricar las dos carreras que cambiaron el rumbo del partido.

Jefferson Rojas recibió una transferencia y avanzó a tercera por sencillo de Eddinson Paulino. Emil Morales igualó la pizarra con un doble productor al jardín izquierdo y Noelvi Marte impulsó la segunda anotación con un elevado de sacrificio al central.

Adón abandonó el montículo después de cuatro entradas en las que permitió dos carreras limpias y cargó con la derrota.

Con la diferencia mínima de 2-1, los Gigantes ampliaron su ventaja en el séptimo, cuando Morales negoció boleto y Jorge desapareció la pelota por el jardín central ante los envíos de Huáscar Ynoa en el inicio del capítulo.

El batazo, primero de Jorge en la campaña, estableció el marcador definitivo y dio mayor margen de maniobra al cuerpo de relevistas.

José Alexander López, Enmanuel Mejía, Hansel Robles, Jimmy Cordero y Anderson Pilar se combinaron para completar cuatro capítulos sin permitir carreras. Pilar se acreditó el salvamento.

La ofensiva

Por los Gigantes, Jorge terminó de 4-1, con jonrón, dos impulsadas y una anotada; Marte, de 3-1, con una remolcada; y Morales, de 1-1, con doble y una anotada.

Marcell Ozuna bateó de 3-1 y recibió dos transferencias, mientras que Rojas y Paulino aportaron un imparable y una carrera anotada cada uno.

Por las Águilas, Rodríguez encabezó el ataque al batear de 4-2, incluido su cuadrangular, con una impulsada y una anotada. Eddys Leonard y Webster Rivas conectaron dos imparables cada uno.

Con el resultado, los Gigantes colocaron en 4-4 su registro en partidos inaugurales regionales desde 2019.

El conjunto de San Francisco de Macorís visitará este sábado a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 5:00 de la tarde.