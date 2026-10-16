Ramírez apunta a encausar en playoffs un año accidentado

José Ramírez acumula 53 partidos en las ocho postemporada que ha disputado con Cleveland. ( GETTY IMAGES/JULIO AGUILAR )

Una fractura en el hueso ganchoso de la mano derecha requirió una cirugía que sacó a José Ramírez de juego por seis semanas, le cohibió de convertirse este año en el noveno miembro del club de 300 jonrones y 300 robos en la que fue su temporada normal más corta en una década.

Un detalle que deberá tener peso en el folder que confecciona, a sus 34 años, el antesalista en su objetivo de agregar la corra 14 de Cleveland que llega al Salón de la Fama de Cooperstown.

Pero el estratega Stephen Vogt gestionó la ausencia de su arma ofensiva más letal de este siglo, se coló a los playoffs y allí el banilejo ha sido factor para colocarse en una posición que agigante el rascacielos que construye en Ohio.

La última vez que Cleveland llegó a la Serie Mundial entonces el club se llamaba Indios; era 2016, cuando perdieron en siete partidos ante los Cubs, y Ramírez disputó su primera campaña como titular de la antesala, una en la que dejó ver los primeros reflejos de la estrella que se convertiría.

Entonces, los Cubs frenaron la cadena más larga sin ganar un campeonato (106 años) y condenaron a la tribu a seguir su prolongada aventura en el desierto. Hoy, la franquicia que juega en Cleveland es la que más tiempo lleva sin levantar una Serie Mundial (78 años), pero Ramírez se apunta a ser factor para poner fin a la pesadilla.

Delante en la serie

Ayer, Petey Halpin conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo en ventaja en la quinta entrada, y Cleveland se impuso 3-2 a los Tampa Bay Rays para tomar ventaja 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Halpin, quien había bateado cuatro cuadrangulares durante la temporada regular, celebró su batazo de postemporada con un enfático lanzamiento del bate.

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Cade Smith sacó los últimos cuatro outs para asegurar la victoria, con dos ponches. El abridor Gavin Williams se llevó el triunfo; permitió dos carreras, dos hits y una base por bolas, además de recetar nueve ponches en cinco entradas.

Williams fue quien permitió las únicas carreras de Tampa Bay antes de ceder el turno al bullpen de los Guardians, que se combinó para lanzar cuatro entradas en blanco, culminando con el salvamento de Smith.

Ramírez se fue de 3-2, con una base robada. Por la causa perdida, Junior Caminero se ponchó las cuatro veces que fue al plato.

Entre los grandes

En el Progressive Field, los Guardianes tienen 10 números retirados, incluyendo a Frank y Jackie Robinson, es el club de Nap Lajoie, Bob Feller, Lou Budreau y Jim Thome.

Entre esas luminarias se abre paso Ramírez, cuyo nombre ya figura entre los mejores de todos los tiempos.

Es un caso atípico de jugador firmado y desarrollado toda una carrera dentro de una organización, una relación que comenzó en 2010 y que tiene contrato garantizado hasta 2032 cuando tendrá 39 años.