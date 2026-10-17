Oscar de la Cruz y tres jonrones conducen 11-0 a las Estrellas sobre los Toros en noche de apertura

Toros del Este y Estrellas Orientales se alinean luego de la presentación en la noche inaugural de la pelota invernal dominicana este viernes 16 de octubre de 2026 en el Estadio Francisco Micheli, hogar del equipo taurino. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Oscar de la Cruz lanzó cinco entradas en blanco y las Estrellas Orientales conectaron tres cuadrangulares para derrotar 11-0 a los Toros del Este, en el estadio Francisco Micheli, durante la jornada inaugural del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, dedicado a Héctor José Rizek Llabaly.

De la Cruz (1-0) limitó a tres imparables la ofensiva romanense durante su actuación y entregó una ventaja de seis carreras al cuerpo de relevistas, que completó la blanqueada con apenas un indiscutible permitido en los últimos cuatro episodios.

El derecho contó con el respaldo de Leo Bernal, Josh Lester y Marco Luciano, quienes castigaron el pitcheo de los Toros con sendos batazos de vuelta completa, dos de ellos durante un quinto episodio de cinco anotaciones.

Bernal abrió la producción oriental en el cuarto capítulo con un cuadrangular solitario frente al abridor Aaron Brooks (0-1), quien cargó con la derrota tras una actuación de poco más de tres entradas.

Con ventaja de 1-0, las Estrellas aprovecharon el descontrol del relevo y un error defensivo para ampliar la diferencia en el quinto.

Ismael Munguía y Harold Ramírez conectaron sencillos consecutivos y Raimel Tapia llegó a primera por un error del campocorto Rafael Lantigua, que permitió anotar a Munguía.

Luego de un ponche a Bernal, Lester conectó un jonrón de tres carreras entre los jardines izquierdo y central frente a Emailin Montilla, llevando al plato a Ramírez y Tapia.

Luciano siguió con otro cuadrangular por el mismo sector para colocar la pizarra 6-0 y completar el ataque de cinco vueltas.

El pitcheo mantuvo el dominio

Mientras la ofensiva ampliaba la ventaja, los lanzadores orientales mantuvieron sin anotaciones a los Toros.

Tras la salida de De la Cruz, Hancel Rincón, Diego Castillo y Gregory Santos se encargaron de completar los cuatro episodios restantes, en los que apenas concedieron un imparable.

Las Estrellas llegaron al octavo con ventaja de 7-0 y agregaron otras cuatro carreras ante Michael Ynoa.

Tapia abrió con sencillo y avanzó hasta tercera mediante dos lanzamientos descontrolados. Bernal negoció transferencia y Lester produjo otra carrera con un doble al jardín derecho.

César Prieto continuó el ataque con un doble al izquierdo que remolcó a Bernal y Lester, mientras que Munguía impulsó la última anotación con un sencillo dentro del cuadro que permitió marcar a Prieto.

Lester encabezó la producción ofensiva con cuatro carreras remolcadas, producto de su cuadrangular de tres vueltas y un doble, mientras que Bernal y Luciano aportaron un jonrón cada uno.