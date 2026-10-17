Video |Celestino y Noel empujaron dos carreras cada uno en el triunfo de los Toros

Momento de acción del partido de los Toros del Este y las Aguilas Cibaeñas en el Estadio Cibao ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Impulsados por una ofensiva oportuna de Gilberto Celestino y Jhonkensy Noel, quienes remolcaron dos carreras cada uno, acompañados por un par de dobles de George Valera, los Toros del Este consiguieron este sábado su primera victoria del Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2026-2027 al superar 5-3 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

Con el triunfo, la escuadra romanense colocó su marca en 1-1 en el torneo, mientras que los amarillos sufrieron su segunda derrota al hilo para quedar con registro de 0-2 en el arranque de la campaña.

Celestino y Noel encabezan el ataque taurino

Los visitantes abrieron el marcador en la misma primera entrada gracias a un doblete de George Valera, quien posteriormente anotó con sencillo de Jesús Sánchez.

La segunda vuelta de los Toros llegó con sencillo de Celestino en la tercera entrada que remolcó a Wilmer Difó, Jhonkensy Noel conectó un imparable al jardín derecho que empujó dos carreras más, ampliando la ventaja a 4-0.

Las Águilas reaccionan pero no alcanza

El conjunto cibaeño respondió en el cierre del tercer inning cuando Adalberto Mondesí abrió con doble y Víctor Scott II negoció pasaporte, anotando ambos por doblete productor de dos carreras de Mason McCoy frente al abridor Evan Grills.

En el cuarto tramo, las Águilas volvieron a descontar tras un boleto a Jorge Bonifacio, quien anotó desde la inicial gracias al segundo doble del partido para Adalberto Mondesí, colocando la pizarra 5-3.

En la alta de la cuarta, Celestino se embasó por error en fildeo de lanzador Luis Reyes. Pedro Severino anota Wilmer Difo a 2da.

A partir de ese momento, el relevo de los Toros apretó el brazo y no permitió más libertades a la alineación aguilucha.

Pitcheo y destacados

El triunfo en rol de relevo correspondió a Phillips Valdez (1-0), mientras que el rescate fue para Joe Corbett (1) tras retirar el noveno inning sin contratiempos. La derrota recayó sobre el abridor aguilucho Gerson Garabito (0-1), castigado con ocho hits y cinco carreras (4 limpias) en 3.1 entradas.

Los más destacados

A la ofensiva por los Toros destacaron Gilberto Celestino y Jhonkensy Noel con dos impulsadas cada uno, George Valera con dos dobles, Wilmer Difo (doble y sencillo), así como Jesús Sánchez, Yairo Muñoz y Pedro Severino con dos hits por cabeza.

Por las Águilas, Adalberto Mondesí conectó de 4-3 con dos dobles y una impulsada, y Mason McCoy remolcó dos con un tubey.

Próximos partidos

Los Toros del Este viajarán a San Pedro de Macorís para medirse a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas a las 5:00 p.m., mientras que las Águilas Cibaeñas recibirán la visita de los Gigantes del Cibao a la misma hora en el Estadio Cibao.