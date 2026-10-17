Las Estrellas vencen por paliza a los Toros del Este en el Día Inaugural

Las Estrellas Orientales castigaron el pitcheo de los Toros en la noche inaugural en el Estadio Francisco Micheli de La Romana. ( CEDIDA TRANSMISIÓN TOROS DEL ESTE )

Las Estrellas Orientales desplegaron una ofensiva encabezada por Josh Lester, Marco Luciano y César Prieto para derrotar por blanqueada 11-0 a los Toros del Este, en el estadio Francisco Micheli, en el inicio de su participación en el campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027, dedicado a Héctor José Rizek Llabaly.

Desempeño ofensivo

Lester conectó un cuadrangular de tres carreras y un doble productor, mientras que Luciano también desapareció la pelota en un quinto episodio de cinco anotaciones que permitió a los visitantes despegarse 6-0.

El respaldo ofensivo favoreció al abridor Oscar de la Cruz (1-0), quien trabajó cinco entradas sin permitir carreras, toleró tres imparables y se acreditó la victoria. La derrota correspondió a Aaron Brooks (0-1), abridor de los Toros.

En el cuarto, Leo Bernal disparó jonrón solitario contra el abridor Brooks, quien solo soportó un poco más de tres entradas, ante un equipo que sumó 17 indiscutibles.

Detalles del juego

Las Estrellas llegaron al quinto capítulo con ventaja de 1-0, pero aprovecharon un error defensivo y castigaron al relevo romanense para ampliar la diferencia.

Ismael Munguía y Harold Ramírez conectaron sencillos consecutivos antes de que Raimel Tapia llegara a primera por un error del campocorto Rafael Lantigua, jugada que permitió anotar a Munguía.

Después de un ponche a Bernal, Lester disparó un cuadrangular de tres carreras entre los jardines izquierdo y central frente al relevista Emailin Montilla, llevando al plato a Ramírez y Tapia.

Luciano siguió con otro batazo de vuelta completa por el mismo sector del terreno para colocar el encuentro 6-0.

La ofensiva oriental volvió a producir en el octavo episodio, cuando fabricó cuatro anotaciones ante el relevista Michael Ynoa.

Tapia abrió con sencillo y avanzó hasta tercera por dos lanzamientos descontrolados. Bernal recibió boleto y Lester conectó un doble al jardín derecho que impulsó una carrera.

César Prieto continuó el ataque con otro doble, esta vez al izquierdo, que llevó al plato a Bernal y Lester para ampliar la ventaja a 10-0.

La undécima anotación llegó mediante un sencillo dentro del cuadro de Munguía, que permitió marcar a Prieto.

El relevo de los Toros tampoco fue capaz de frenar el ataque de las Estrellas.

La combinación del trabajo monticular de De la Cruz tuvo en Hancel Rincón, Diego Castillo y Gregory Santos tres lanzadores que permitieron solo un indiscutible tras la salida del abridor.