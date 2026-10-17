Video| Jaime Barria domina los bates rojos y las Estrellas mantienen su invicto

El derecho panameño Jaime Barría brindó una cátedra de pitcheo al permitir apenas un imparable en cinco entradas dominantes para guiar a las Estrellas Orientales a una victoria 8-3 sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado este sábado en el Estadio Tetelo Vargas.

Barría (1-0) no otorgó boletos y ponchó a dos de los 15 bateadores que enfrentó para erigirse como la gran figura del encuentro.

Con este triunfo, el conjunto verde mantuvo su invicto (2-0) para compartir la cima del torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027 junto a los Gigantes del Cibao, mientras que los melenudos sufrieron su segundo revés seguido (0-2).

Para asegurar la victoria, el serpentinero canalero contó con el respaldo ofensivo de Ismael Munguía, autor de un doblete remolcador de dos vueltas, César Prieto con un triple productor de dos más, y Raimel Tapia con dos empujadas.

La derrota recayó en el abridor escarlata Radhamés Liz (0-1), a quien le fabricaron cuatro carreras (tres limpias) en apenas una entrada y un tercio de labor.

Las carreras

Las Estrellas colocaron número a la pizarra en la misma primera entrada producto de un sencillo de Raimel Tapia para remolcar a Harold Ramírez desde la tercera.

En el cierre del segundo episodio, los verdes volvieron al ataque, esta vez con tres carreras, dos de ellas por un doble de Ismael Munguía por el jardín derecho, y otra más luego que Tapia se embazara en jugada de selección tras un fildeo del relevista Reid VanScoter, situación que aprovechó Munguía para anotar.

En el quinto, las Estrellas lograron su quinta vuelta de la noche, gracias a un sencillo de Harold Ramírez.

En el sexto, los Leones lograron su primera carrera del partido producto de un elevado de sacrificio de Marco Hernández por el jardín derecho para remolcar desde la tercera a Sócrates Brito.

En el cierre del séptimo, Marcos Luciano abrió un ataque de tres carreras tras pegar un sencillo productor de una vuelta, mientras que César Prieto aportó otras dos con un triple.

En la parte alta del noveno inning, los Leones fabricaron dos vueltas, una, producto de un jonrón de Vidal Bruján por el bosque derecho, y otra más por sencillo de Luis de los Santos.