Video | Jefferson Rojas conecta dos jonrones en triunfo de los Gigantes sobre el Licey

Jefferson Rojas anota luego de conectar uno de sus cuadrangulares ante los Tigres del Licey en el partido del sábado en la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO )

El novato antesalista Jefferson Rojas conectó dos cuadrangulares y remolcó tres carreras para conducir a los Gigantes del Cibao a una victoria por 7-1 sobre los Tigres del Licey el sábado, en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-27.

Rojas se convirtió en el primer jugador de los Gigantes en conectar dos jonrones en un partido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal desde que Nelson Cruz lo hiciera el 26 de diciembre de 2008, también frente a los Tigres.

El antesalista disparó su primer cuadrangular en la segunda entrada ante el abridor cubano Vladimir Gutiérrez, con un out y las bases limpias.

En el séptimo episodio volvió a sacar la pelota del parque, esta vez frente a Luis Frías, al primer lanzamiento y sin outs ni corredores en circulación.

Agustín Ramírez también conectó un jonrón solitario en el segundo episodio ante Gutiérrez, quien cargó con la derrota tras permitir cuatro imparables y tres carreras limpias en 4.1 entradas. El derecho ponchó a ocho bateadores, otorgó dos bases por bolas y permitió dos cuadrangulares.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su récord a 2-0 en el inicio de la temporada 73 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), dedicada in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly y en disputa por la Copa Banreservas.

Jake Eder trabajó las primeras tres entradas y permitió un hit, con cinco ponches.

El mocano Cristopher Molina se acreditó la victoria (1-0) tras entrar en el quinto episodio y permitir un imparable y una base por bolas ante siete bateadores.

La serie particular histórica entre ambos conjuntos quedó en 180 victorias para el Licey y 124 para los Gigantes, de acuerdo con los datos suministrados.

Los más destacados

Por los Gigantes, Rojas bateó de 4-3, con dos jonrones, tres anotadas y tres carreras remolcadas; Ramírez terminó de 5-2, con un cuadrangular, dos anotadas y una impulsada; Pablo Reyes bateó de 4-2, con una remolcada; y Méndez conectó un doble en cinco turnos y produjo una carrera.

Por el Licey, Estevan Florial bateó de 2-1, con una anotada; Maikel Franco, Ramón Hernández y Gustavo Núñez conectaron un hit cada uno.

Próximos partidos

La jornada del domingo contempla los partidos de los Gigantes en Santiago, los Toros del Este en San Pedro de Macorís y los Leones del Escogido en Santo Domingo. Los tres encuentros están programados para comenzar a las 5 p.m.