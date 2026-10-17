Por séptima vez en los últimos ocho años, la MLB tendrá una Serie Mundial inédita

Los Cerveceros estarán en apenas su segunda Serie Mundial en la historia de la franquicia ( AFP/HARRY HOW )

La paridad y la impredecibilidad han vuelto a tomar el control de las Grandes Ligas. Con el pase consumado de los Cerveceros de Milwaukee al Clásico de Otoño tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles, y a la espera de lo que suceda en la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay, ha quedado confirmado un hecho histórico: por séptima vez en los últimos ocho años, las Grandes Ligas tendrán un enfrentamiento inédito en la Serie Mundial.

Sin importar si el representante del Joven Circuito termina siendo Cleveland o Tampa Bay, la edición 2026 del Clásico de Otoño enfrentará a dos franquicias que nunca antes se han visto las caras en esta etapa decisiva.

Un fenómeno de la era moderna

La tendencia refleja la extrema competitividad que vive el béisbol en la actualidad, donde las viejas hegemonías han dado paso a sorpresas constantes en la postemporada.

Desde 2019, la única Serie Mundial que reeditó un enfrentamiento previo ocurrió en 2024, cuando se revivió la histórica rivalidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.

Fuera de ese paréntesis, el resto de las batallas por el trofeo Comisionado en los últimos ocho años ha presentado cruces completamente novedosos para la afición.

Los cruces inéditos desde 2019

2019 – Nacionales de Washington vs. Astros de Houston: Una serie que se fue a siete juegos y donde los Nacionales conquistaron su primer título. 2020 – Dodgers de Los Ángeles vs. Rays de Tampa Bay: La Serie Mundial disputada en la burbuja de Arlington durante la temporada acortada. 2021 – Bravos de Atlanta vs. Astros de Houston: Atlanta acabó con una sequía de 26 años al superar al conjunto tejano. 2022 – Astros de Houston vs. Filis de Filadelfia: Houston se coronó campeón ante un equipo de Filadelfia que avanzó desde el comodín. 2023 – Rangers de Texas vs. Diamondbacks de Arizona: Una final de sorpresas entre dos escuadras que venían de temporadas perdedoras poco antes. 2025 – Dodgers de Los Ángeles vs. Azulejos de Toronto: Un duelo interliga sin precedentes previos en la gran cita. 2026 – Cerveceros de Milwaukee vs. Guardianes de Cleveland / Rays de Tampa Bay: El cruce que definirá al nuevo campeón de las Grandes Ligas.

Búsqueda de coronas e historia

Para la franquicia de Milwaukee, representa apenas su segunda visita a una Serie Mundial y la primera desde 1982, buscando el primer título de su historia. Mientras tanto, si Cleveland logra avanzar, intentará romper la sequía más larga sin títulos en las Mayores (vigente desde 1948).

De ser Tampa Bay, los Rays buscarían estrenar su vitrina de campeones tras dos intentos fallidos anteriores (2008 y 2020).