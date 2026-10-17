Tres claves que definen el Juego 4 entre Guardianes y Rays

Imagen panorámica del Progressive Field de Cleveland bajo la lluvia que impidió la celebración del cuarto partido de la serie entre los Guardianes y los Rays de Tampa ( AFP/JAMIE SQUIRRE )

Mientras los Cerveceros de Milwaukee aguardan cómodamente en la Serie Mundial tras barrer sorpresivamente a los Dodgers de Los Ángeles, la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) entre los Guardianes de Cleveland y los Rays de Tampa Bay reanuda su acción con un panorama alterado por el clima.

Los Guardianes dominan la serie 2-1 y buscarán ponerse a un solo triunfo del Clásico de Otoño, mientras que los Rays están obligados a reaccionar para evitar quedar contra la pared.

El duelo de pitcheo pautado para el Juego 4 presenta a Nick Martínez por Tampa Bay frente a Shawn Armstrong, quien fungirá como lanzador abridor (opener) por Cleveland.

A continuación, analizamos las tres grandes historias a seguir en esta jornada decisiva:

1. El despertar urgente del núcleo ofensivo de Tampa Bay

La principal razón por la cual los Rays están abajo en la serie radica en el silencio de sus bates. Tampa Bay no ha podido anotar más de dos carreras en ninguno de los tres encuentros disputados.

En la dolorosa derrota 3-2 del Juego 3, la alineación completa se combinó para batear de 30-3 con 13 ponches encendidos.

La presión recae sobre sus principales figuras del tramo alto de la alineación: Junior Caminero, Yandy Díaz y Jonathan Aranda. Este trío acumula un flojo bateo de 34-5 con apenas un cuadrangular y una carrera remolcada en lo que va de serie. En el Juego 3, Aranda se fue de 10-0 en el tramo reciente y el dominicano Caminero fue abanicado en cuatro ocasiones. Si sus bats estelares no reaccionan de inmediato, la temporada de los Rays llegará a un final abrupto.

2. El efecto de la lluvia en el pitcheo de los Guardianes

La posposición del partido por mal tiempo trajo consigo un arma de doble filo para la gestión del dirigente Stephen Vogt:

3. La mística de los héroes inesperados de Cleveland

A diferencia de otras escuadras con artilleros de gran poder, los Guardianes han encontrado la clave del éxito en jugadores de perfil defensivo o de rol secundario que han surgido en momentos de máxima tensión:

Petey Halpin: El jardinero novato, que registró un modesto porcentaje de slugging de .326 durante la temporada regular, se vistió de héroe en el Juego 3 al conectar un dramático jonrón en las entradas finales para darle la ventaja a su equipo.

El jardinero novato, que registró un modesto porcentaje de slugging de .326 durante la temporada regular, se vistió de héroe en el al conectar un dramático en las entradas finales para darle la ventaja a su equipo. Patrick Bailey: El receptor ha mantenido un rendimiento con el bate muy por encima de sus promedios históricos, luciendo un temible slugging de .609 en esta postemporada respaldado por cuadrangulares en momentos oportunos.

Para tomar una ventaja casi definitiva en la serie, Cleveland necesitará que la chispa de los héroes insospechados vuelva a encenderse en el Juego 4.