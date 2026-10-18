Jorge Bonifacio encabeza primera victoria de las Águilas 4-1 sobre los Gigantes

Jorge Bonifacio, de las Águilas Cibaeñas, avanza hacia la inicial después de conectar sencillo en el triunfo del domingo 18 de octubre de 2026 frente a los Gigantes del Cibao. ( CEDIDA POR LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS )

El jardinero remolcó dos carreras en un cuarto episodio de tres anotaciones, mientras cinco lanzadores limitaron a los visitantes a una vuelta en el estadio Cibao.

Las Águilas Cibaeñas se apoyaron en un ataque de tres carreras en el cuarto episodio, encabezado por un sencillo de dos vueltas de Jorge Bonifacio, y en la labor de sus lanzadores para conseguir su primera victoria de la temporada, cuatro carreras por una, sobre los Gigantes del Cibao, este domingo en el estadio Cibao de Santiago.

De esa manera, las Águilas (1-2) pusieron fin a una racha de dos derrotas y frenaron el inicio de dos victorias consecutivas de sus rivales de la región Norte, que quedaron con marca de 2-1.

Bonifacio cambió el rumbo del encuentro en el cierre del cuarto episodio, cuando conectó un sencillo de línea al jardín izquierdo, frente a Arístides Aquino, que permitió anotar a Raynel Delgado y Christopher Morel para colocar a los santiagueros delante 2-1.

Delgado y Morel habían conectado sencillos consecutivos y avanzaron a posición anotadora mediante un toque de sacrificio de Eddys Leonard.

Bonifacio enfrentó al relevista José Ledesma, quien había sustituido a Bryan Rodríguez después de que este dejara a los corredores en circulación.

Con dos outs, Mason McCoy agregó otra carrera mediante un sencillo al jardín central que llevó a Bonifacio hasta el plato, para completar el ataque de tres anotaciones.

La ofensiva aguilucha volvió a producir en el séptimo episodio, cuando un error del torpedero Emil Morales, en un batazo de Morel con las bases llenas y dos outs, permitió anotar a McCoy y ampliar la ventaja a 4-1.

El pitcheo respondió

Los Gigantes habían tomado la delantera en la segunda entrada con un cuadrangular solitario de Jake Holton por el jardín izquierdo, batazo cuya validez fue confirmada después de una revisión de la jugada.

Fue la única carrera que permitió Jhordany Mezquita, abridor de las Águilas, quien completó cuatro entradas de cuatro imparables, una transferencia y cinco ponches.

Aunque salió sin decisión, el zurdo mantuvo a los santiagueros en el partido y entregó el encuentro a un cuerpo de relevistas que no permitió más anotaciones.

Alfred Morillo, Jonathan Aro, Huascar Ynoa y Justin Martínez se combinaron para completar las cinco entradas restantes, durante las cuales conservaron la ventaja construida por la ofensiva.

El pitcheo de las Águilas retiró a 17 bateadores consecutivos entre el tercer y el octavo episodio, una secuencia que impidió a los visitantes generar nuevas amenazas.

Aro (1-0) se acreditó la victoria después de trabajar dos entradas sin permitir imparables ni carreras, con tres ponches.

Martínez consiguió su primer salvamento de la campaña al lanzar el noveno episodio, en el que permitió un imparable y ponchó a un bateador. Bryan Rodríguez (0-1) cargó con la derrota.

Con la victoria, las Águilas dejaron a los Leones del Escogido como el único conjunto sin triunfos después de las primeras tres jornadas del campeonato.

El resultado también provocó un cuádruple empate en la primera posición entre los Gigantes del Cibao, Toros del Este, Estrellas Orientales y Tigres del Licey, todos con récord de 2-1.

La ofensiva

Christopher Morel encabezó el ataque de los ganadores con tres imparables en cuatro turnos, incluido un doble, y una carrera anotada.

Mason McCoy terminó de 4-2, con una vuelta remolcada y dos anotadas, mientras que Bonifacio produjo dos carreras con su sencillo del cuarto episodio.

Raynel Delgado también participó en el ataque de la cuarta entrada al conectar el imparable que inició la ofensiva.

Por los Gigantes, Jake Holton disparó el cuadrangular solitario que representó su única anotación, mientras que Roldy Brito conectó un doble y un sencillo.

Las Águilas visitarán este martes a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli de La Romana, mientras que los Gigantes recibirán a los Tigres del Licey en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.