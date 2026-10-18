Emilio Bonifacio rompe récord histórico de anotadas, el Licey deja en el terreno al Escogido

Emilio Bonifacio al momento de robarse tercera base, antes de anotar la carrera del triunfo. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Emilio Bonifacio volvió a escribir su nombre en la historia de los Tigres del Licey.

El veterano corredor se robó la tercera base y anotó la carrera de la victoria tras un passed ball del receptor Randy Florentino, para que los azules dejaran en el terreno 5-4 a los Leones del Escogido en diez entradas, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Bonifacio, quien entró como corredor emergente en sustitución de Sergio Alcántara bajo la regla del corredor fantasma en la parte baja del décimo episodio, aprovechó su velocidad para estafarse la antesala y luego cruzar el plato con la carrera decisiva.

La anotación tuvo un valor especial para el capitán azul, quien llegó a 317 carreras anotadas de por vida con el conjunto añil y superó a Cesarín Gerónimo, que terminó su trayectoria con 316. De esa manera, Bonifacio quedó como líder en solitario de ese departamento en la historia de la franquicia.

El desenlace coronó un partido disputado de principio a fin, en el que el Licey comenzó con fuerza, el Escogido reaccionó para tomar ventaja y los locales tuvieron que venir de atrás para igualar las acciones antes de definir el encuentro en entradas extras.

Los azules pegaron primero

Los Tigres tomaron la delantera con tres carreras en la parte baja del primer episodio frente al abridor escarlata Víctor Santos.

Jesús Madé abrió el ataque con un sencillo y se robó la segunda base, mientras Maikel Franco recibió una transferencia. Con dos outs, Estevan Florial conectó un doble por el jardín derecho que llevó a Madé al plato, y Ángel Ortiz completó el ataque con un sencillo que remolcó a Franco y Florial para colocar el marcador 3-0.

Los Leones comenzaron a descontar en la apertura del segundo inning, cuando aprovecharon un error en tiro del antesalista para fabricar dos carreras inmerecidas frente al zurdo José Quintana. Luis de los Santos anotó tras un rodado de Jonathan Guzmán, quien luego cruzó el plato con un doble de Randy Florentino.

La escuadra roja igualó el encuentro 3-3 en el tercer episodio, gracias a un doble de José Marmolejos que impulsó a Junior Lake, quien también había conectado un batazo de dos bases.

El Escogido tomó ventaja

La situación se complicó para el Licey en el cuarto capítulo, cuando Quintana tuvo que abandonar el montículo por lesión después de permitir un sencillo de Guzmán.

Los Leones aprovecharon la situación y tomaron ventaja 4-3 mediante un doble de Erik González por la línea del jardín izquierdo, que permitió a Guzmán anotar desde la inicial.

Sin embargo, los Tigres no bajaron los brazos y encontraron la igualdad en un momento clave. Jesús Madé conectó un sencillo por el centro del terreno que remolcó a Gustavo Núñez, quien había entrado como bateador emergente por Maxwell Romero Jr., conectado un sencillo y robado la segunda base.

Con el marcador igualado 4-4, el encuentro se extendió hasta la décima entrada, donde Bonifacio se encargó de poner el punto final con su velocidad y una jugada que terminó dando el triunfo a los dueños de casa.

Ortiz encabezó la ofensiva

Ángel Ortiz fue el bateador más destacado del Licey al terminar de 5-3, con dos carreras remolcadas. Madé también tuvo una actuación sobresaliente, al batear de 4-2, recibir un boleto, anotar una carrera e impulsar otra.

José Hernández (1-0, 0.00) se acreditó la victoria al retirar sin hits la parte alta de la décima entrada, con una base por bolas y un ponche. Kelly Austin cargó con la derrota.

Más allá del resultado, la noche quedó marcada por Bonifacio, quien volvió a demostrar que su velocidad sigue siendo un recurso decisivo y añadió un nuevo capítulo a su trayectoria con los Tigres del Licey.