José Ramírez, nuevo récord de embasarse para Cleveland, pero Rays se ponen a uno de la Serie Mundial

José Ramírez al momento de conectar un sencillo para Cleveland. ( ARCHIVO/ AFP )

El dominicano José Ramírez volvió a dejar su huella en la historia de los Guardianes de Cleveland, aunque su equipo cayó este domingo 3-1 ante los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Ramírez se embasó por decimoséptimo encuentro consecutivo en la postemporada, una racha que estableció un nuevo récord para la franquicia de Cleveland. La marca representa otro logro para el antesalista dominicano, quien continúa ampliando su legado con los Guardianes en el escenario de mayor presión de las Grandes Ligas.

Sin embargo, la hazaña individual no fue suficiente para evitar la derrota de Cleveland, que ahora está contra la pared en la serie, con desventaja de 3-2 y obligado a ganar los dos próximos encuentros para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el banderín de la Liga Americana.

Los Rays quedaron a una victoria de avanzar a la Serie Mundial después de conseguir su segundo triunfo consecutivo en territorio de los Guardianes. El cubano Yandy Díaz encabezó la ofensiva de Tampa Bay con tres imparables y una carrera anotada, mientras el derecho Drew Rasmussen controló a los bateadores locales durante siete entradas.

Tampa Bay ha ido dos veces a la Serie Mundial (2008, 2020), y en ambas ocasiones perdió.

Gran labor monticular

Rasmussen (2-0) permitió una carrera y cuatro hits, ponchó a seis bateadores y concedió una base por bolas. El abridor consiguió así su primera victoria en siete partidos de por vida en Cleveland y redujo a 1.29 su efectividad en tres aperturas durante esta postemporada.

Cam Booser y Tyler Wells trabajaron en la octava entrada, mientras Bryan Baker lanzó el noveno episodio para apuntarse su quinto salvamento en igual número de oportunidades en los playoffs. Aunque los Guardianes amenazaron con empatar el encuentro, el relevo visitante consiguió preservar la ventaja.

Control temprano

La ofensiva de los Rays comenzó a producir desde el primer episodio. Parker Messick concedió una base por bolas a Jonny DeLuca con las bases llenas, lo que permitió que Díaz anotara la primera carrera del encuentro.

En la segunda entrada, Jonathan Aranda conectó un sencillo que llevó al plato a Ben Williamson. En el tercer episodio, Liam Hicks disparó otro imparable productor, esta vez frente al relevista Tim Herrin, para ampliar la ventaja a 3-0.

Messick (0-3) abandonó el encuentro después de apenas dos entradas, la menor cantidad de su carrera. El zurdo permitió cinco hits y dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a tres bateadores en 57 lanzamientos, su cifra más baja en sus 43 aperturas en las Grandes Ligas.

Cleveland descontó en la sexta entrada, cuando Steven Kwan conectó un sencillo y anotó mediante un rodado de Chase DeLauter. No obstante, los Guardianes no pudieron completar la remontada ante el dominio del pitcheo de Tampa Bay.

Kwan terminó con dos imparables y también sobresalió a la defensiva. En la novena entrada realizó una atrapada en salto junto a la pared del jardín central para impedir que Victor Mesa Jr. conectara un batazo de extrabases. En el cuarto episodio, además, había puesto fuera en el plato a Taylor Walls con un certero tiro desde los jardines.

DeLauter también consiguió una distinción individual al alcanzar los 11 imparables en esta postemporada, con los que igualó el récord de la franquicia para un novato en una sola edición de los playoffs.

Buscan cerrar

El sexto partido se disputará este lunes en St. Petersbu

rg, Florida, donde los Rays tendrán la oportunidad de asegurar el campeonato de la Liga Americana y su boleto al Clásico de Otoño.

Cleveland, por su parte, buscará forzar un séptimo encuentro que se jugaría el martes en el mismo escenario. Después de repartir victorias en los primeros cuatro compromisos, Tampa Bay ha ganado los dos más recientes y se encuentra a un paso de conquistar su tercer banderín de la Liga Americana y buscar su primer título de Serie Mundial.

Los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Liga Nacional, esperan al ganador para disputar el campeonato de las Grandes Ligas.

Actuación dominicana

Por Cleveland, Ramírez terminó de 4-1. Ángel Martínez se fue en blanco en un turno.

Por los Rays, Junior Caminero pegó un hit en cuatro turnos. Jorge Mateo entró como corredor emergente y no tuvo turnos al bate.