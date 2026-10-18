Los Rays vencieron a los Guardianes y empataron la serie de campeonato

Jonathan Aranda reacciona en el cuarto partido de la serie de campeonato de la Liga Americana ( AFP/GREGORY SHAMUS )

Los Tampa Bay Rays derrotaron 7-3 a los Cleveland Guardians este sábado en el Juego 4 para igualar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a dos victorias por bando.

Jonathan Aranda, Yandy Díaz y Junior Caminero impulsaron un combinado de cinco carreras para los Rays. El trío sumaba apenas una carrera impulsada en los primeros tres juegos de la serie. Aranda tuvo una noche de tres imparables, Caminero conectó un doblete y Díaz añadió un jonrón de dos carreras en la novena entrada.

Detalles del Juego 4

«Tuvimos muchos turnos al bate muy buenos. Muchos contactos sólidos», comentó el mánager de los Rays, Kevin Cash. «En general, me alegra que Junior le haya pegado con fuerza a la pelota, Aranda respondió en un momento importante para nosotros y luego Yandy al final con ese jonrón de dos carreras para ampliar la ventaja».

El abridor de Tampa Bay, Nick Martinez, permitió una carrera y dos imparables en 5 entradas y un tercio de labor. El abridor del Juego 2, Freddy Peralta, junto a otros cuatro relevistas de los Rays, se combinaron para permitir dos carreras limpias en las últimas 3 entradas y dos tercios.

«Él me salvó, salvó nuestro juego hoy», dijo Martinez sobre la actuación de Peralta como relevista. «No es lo ideal darle boleto al primer bateador ganando 2-1 al final del juego. Entró en una situación comprometida y consiguió un par de outs enormes para nosotros».

Travis Bazzana conectó el primer jonrón de su carrera en postemporada, mientras que los Guardians recibieron carreras impulsadas por parte de Chase DeLauter y Brayan Rocchio.

Cleveland dejó a cinco corredores en base y no pudo capitalizar con dos hombres a bordo en la séptima entrada ante un descontrolado Ian Seymour. Los Guardians también cometieron varios descuidos defensivos.

«Un par de jugadas desafortunadas para nosotros esta noche que normalmente completamos y que simplemente no pudimos hacer», declaró el mánager de Cleveland, Stephen Vogt.

Próximo encuentro

El Juego 5 se llevará a cabo este domingo a las 5:08 p. m. (hora del Este) en el Progressive Field, antes de que la serie regrese a Tampa Bay el lunes.

El zurdo novato Parker Messick abrirá por los Guardians frente al diestro Drew Rasmussen por los Rays.

«Tenemos un partido crucial, otro juego decisivo mañana», concluyó Cash.