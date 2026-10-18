Jonrones y pitcheo conducen victoria de los Toros 6-4 sobre las Estrellas

Los Toros del Este celebran durante el partido que ganaron este domingo 18 de octubre a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Francisco Urbáez y Julio E. Rodríguez conectaron sendos jonrones de dos carreras en un segundo episodio de cinco anotaciones, mientras el pitcheo de los Toros del Este contuvo varias amenazas de las Estrellas Orientales para asegurar una victoria 6-4, este domingo en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís en la continuación de la pelota invernal dominicana.

Los dos cuadrangulares fueron los primeros de los romanenses en la temporada y contribuyeron a su segundo triunfo consecutivo, con el que igualaron a sus rivales de la región Este con récord de 2-1 en el campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Aunque los Toros tomaron una ventaja temprana de cinco carreras, el trabajo de sus lanzadores resultó determinante para contener a las Estrellas, que conectaron apenas dos imparables en 13 turnos con corredores en posición anotadora y dejaron 11 hombres en las bases.

El abridor Spencer Turnbull trabajó tres entradas en blanco, durante las cuales permitió dos imparables, pero fue Ángel Felipe quien protagonizó el relevo más importante del encuentro.

El derecho ingresó en el sexto episodio con corredores en primera y tercera sin outs, después de que Josh Lester impulsara la primera carrera de las Estrellas mediante un sencillo.

Felipe ponchó consecutivamente a los tres bateadores que enfrentó para impedir que los orientales redujeran la diferencia de 5-1. Su actuación le permitió acreditarse la victoria (1-0).

Lucas Sims consiguió su primer salvamento de la temporada, mientras que Enny Romero (0-1) cargó con la derrota al permitir las cinco anotaciones del segundo episodio.

Los Toros abrieron el marcador en la segunda entrada, cuando Eguy Rosario conectó un doble al jardín izquierdo y posteriormente anotó por un movimiento ilegal de Romero.

Con Yairo Muñoz en circulación, Rodríguez disparó un cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para ampliar la ventaja a 3-0.

Gilberto Celestino recibió una transferencia y Urbáez conectó otro jonrón, esta vez por el jardín izquierdo, para completar el ataque de cinco carreras.

Las Estrellas reaccionaron con una anotación en el sexto episodio y dos en el séptimo, estas últimas mediante un sencillo remolcador de Harold Ramírez y un lanzamiento desviado del relevista Gerson Moreno.

Con la ventaja reducida a 5-3, los Toros agregaron una carrera en el noveno por un rodado de Enmanuel Valdez que permitió anotar a Rafael Lantigua.

Harold Ramírez conectó un cuadrangular solitario en el cierre de esa entrada para establecer el marcador definitivo de 6-4.

Por los ganadores, Urbáez y Rodríguez terminaron de 3-1, con dos carreras remolcadas y una anotada cada uno. Rosario bateó de 4-2, incluido un doble, mientras que Valdez produjo una vuelta.

Por las Estrellas, Harold Ramírez terminó de 5-2, con jonrón y dos remolcadas; Aaron Schunk conectó dos dobles en tres turnos y Josh Lester impulsó una carrera.