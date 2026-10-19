Cuádruple empate en el primer lugar destaca del primer fin de semana de pelota otoño-invernal

Emilio Bonifacio al momento de anotar la carrera del triunfo. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PORTAL WEB DE LOS TIGRES DEL LICEY )

El primer fin de semana del torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027 dejó actuaciones individuales sobresalientes, cuatro equipos empatados en el primer lugar y dos franquicias que deberán prestar atención a sus primeros resultados: los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas.

Después de los nueve partidos disputados entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales, Toros del Este y Tigres del Licey comparten la cima con marca de 2-1.

Las Águilas ocupan la quinta posición con una victoria y dos derrotas, mientras el Escogido, vigente bicampeón nacional, cierra la clasificación con tres reveses y ningún triunfo.

Aunque apenas se ha disputado el 6 % de los 50 encuentros de la serie regular por equipo, el primer fin de semana dejó algunos problemas que los conjuntos rezagados deberán evitar que se conviertan en tendencias.

Jefferson Rojas y Emilio Bonifacio entre los protagonistas

Jefferson Rojas firmó una de las actuaciones ofensivas más destacadas del inicio del campeonato.

El antesalista de los Gigantes del Cibao conectó dos cuadrangulares, remolcó tres carreras y anotó otras tres en la victoria 7-1 sobre el Licey, el sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Rojas se convirtió en el primer jugador de los Gigantes en conectar dos jonrones en un mismo partido en el Quisqueya desde que Nelson Cruz lo consiguió el 26 de diciembre de 2008.

Otro protagonista fue Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres del Licey, quien decidió el clásico capitalino del domingo frente al Escogido.

Bonifacio ingresó como corredor emergente en la décima entrada, robó una base y posteriormente anotó la carrera de la victoria tras un lanzamiento que el receptor Randy Florentino no pudo controlar.

Con esa anotación alcanzó las 317 carreras de por vida con los Tigres y superó el récord histórico de César Gerónimo, quien acumuló 316.

El Licey ganó 5-4, resultado que además representó su victoria número 500 frente a los Leones en el historial particular.

Josh Lester, Jesús Madé y los lanzadores que marcaron diferencia

Josh Lester también sobresalió durante el inicio del campeonato al impulsar cuatro carreras en la victoria 11-0 de las Estrellas Orientales sobre los Toros del Este el viernes.

El inicialista conectó un cuadrangular de tres carreras y un doble productor de otra anotación, dentro de una ofensiva oriental que acumuló 17 imparables.

Por el Licey, Jesús Madé conectó un jonrón en su primera aparición al plato en el béisbol dominicano, durante la victoria 12-2 sobre el Escogido.

Madé se convirtió en el jugador número 29 en la historia del circuito que conecta un cuadrangular en su primer turno, según los registros citados por Lidom.

Entre los lanzadores destacó Adonis Medina, quien ponchó a nueve bateadores en cinco entradas durante ese triunfo azul.

También brillaron Wily Peralta, con cinco episodios de una carrera y seis ponches para los Gigantes frente a las Águilas, y Jaime Barría, quien limitó al Escogido a un solo imparable durante cinco entradas en el triunfo 8-3 de las Estrellas el sábado.

El domingo, Julio E. Rodríguez y Francisco Urbáez conectaron sendos cuadrangulares de dos carreras para los Toros, que derrotaron 6-4 a las Estrellas.

Escogido: 25 carreras permitidas en tres partidos

La principal señal de alarma del primer fin de semana corresponde al Escogido.

Los Leones permitieron 25 carreras en sus tres derrotas: 12 frente al Licey, ocho contra las Estrellas y cinco nuevamente ante los Tigres.

Esto representa un promedio de 8.33 carreras permitidas por encuentro, demasiado elevado para sostener resultados favorables si la tendencia continúa.

El problema no se limita a los lanzadores. Durante la derrota del sábado ante las Estrellas, el abridor Radhamés Liz apenas completó una entrada y un tercio, mientras el descontrol y los errores defensivos contribuyeron a ampliar la desventaja.

El domingo, el conjunto escarlata mostró una mejoría ofensiva y llegó a tener ventaja de 4-3 frente al Licey, pero no pudo conservarla.

El desenlace llegó en el décimo episodio, cuando un lanzamiento no retenido por el receptor permitió la carrera que decidió el encuentro.

En conjunto, los Leones anotaron nueve carreras y permitieron 25 durante sus primeras tres presentaciones, una diferencia de menos 16.

La prioridad para el Escogido será estabilizar el pitcheo abridor, limitar las oportunidades concedidas a los adversarios y mejorar la ejecución defensiva, especialmente en situaciones de presión.

Águilas: poca producción ofensiva y necesidad de mayor consistencia

Las Águilas Cibaeñas evitaron comenzar con tres derrotas al vencer 4-1 a los Gigantes del Cibao el domingo.

Jorge Bonifacio impulsó dos carreras con un sencillo en un cuarto episodio de tres anotaciones, mientras Christopher Morel conectó tres imparables.

El resultado frenó una secuencia de dos derrotas en las que las Águilas habían anotado apenas cuatro carreras: una contra los Gigantes y tres frente a los Toros.

En el partido del sábado ante La Romana, el abridor Génesis Garabito permitió cinco carreras limpias y ocho imparables en tres entradas y un tercio, mientras la defensa aguilucha cometió dos errores.

Las Águilas cerraron el fin de semana con ocho carreras anotadas en tres encuentros, para un promedio de 2.67 por partido.

Aunque la victoria dominical representó una reacción importante, mantener una producción ofensiva inferior a tres carreras por juego podría convertirse en un obstáculo si no mejora la capacidad de impulsar corredores.

Para el conjunto cibaeño, la tarea inmediata consiste en conseguir mayor profundidad de sus abridores y convertir las oportunidades ofensivas en anotaciones.

Los Toros muestran que una derrota abultada no define el comienzo

El caso de los Toros del Este ofrece un contraste con los equipos rezagados.

El conjunto romanense comenzó el campeonato con una derrota por blanqueada de 11-0 frente a las Estrellas, pero respondió con dos victorias consecutivas.

Primero derrotó 5-3 a las Águilas el sábado y luego superó 6-4 a las Estrellas el domingo.

La recuperación demuestra que los resultados de los primeros encuentros todavía no permiten establecer tendencias definitivas.

El calendario continuará el martes 20 de octubre, después de la jornada de descanso del lunes.

El Escogido recibirá a las Estrellas Orientales, mientras las Águilas visitarán a los Toros y el Licey viajará a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes.