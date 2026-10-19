LIDOM: Posiciones y resultados de la pelota invernal dominicana día al día

Los Toros del Este, las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey consiguieron victorias en la jornada dominical del campeonato de béisbol otoño-invernal. Los cuatro equipos que encabezan la clasificación quedaron empatados con marca de 2-1, mientras que los Leones del Escogido continúan sin ganar.

En San Pedro de Macorís, Toros 6, Estrellas 4. Los Toros fabricaron cinco carreras en el segundo episodio, con cuadrangulares de Julio E. Rodríguez y Francisco Urbáez. Ángel Felipe (1-0) ganó, Enny Romero (0-1) perdió y Lucas Sims consiguió su primer salvamento. Los Toros mejoraron a 2-1 y las Estrellas quedaron con igual marca.

En Santiago, Águilas 4, Gigantes 1. Jorge Bonifacio impulsó dos carreras con un sencillo en un cuarto episodio de tres anotaciones. Christopher Morel conectó tres imparables. Jonathan Aro (1-0) obtuvo la victoria, Bryan Rodríguez (0-1) sufrió la derrota y J. Martínez consiguió el salvamento. Las Águilas quedaron 1-2 y los Gigantes 2-1.

En la capital, Licey 5, Escogido 4. Emilio Bonifacio anotó la carrera decisiva en la décima entrada mediante un lanzamiento desviado. José Hernández (1-0) ganó y Kelly Austin (0-1) perdió. No hubo salvamento. El Licey alcanzó su victoria histórica número 500 frente al Escogido, que cayó a 0-3.

Próxima jornada: martes 20 de octubre, después del descanso del lunes. Licey visita a Gigantes (7:00 p. m.), Estrellas a Escogido (7:15 p. m.) y Águilas a Toros (7:30 p. m.).

Resultados del domingo Equipo C H E Toros 6 11 0

Tabla de posiciones de Lidom

Posiciones Equipo J G P PCT DIF Gigantes 3 2 1 .667 -

Resultados de todos los partidos

Fecha Equipo C H E 16.10.26 Toros 6 11 0