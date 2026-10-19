Audo Vicente anuncia la integración de Ronny Mauricio y Miguel Andújar

Ronny Mauricio celebra al cruzar por tercera en uno de los partidos de los Tigres del Licey en Lidom ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, anunció la integración de los jugadores Ronny Mauricio y Miguel Andújar están proyectados para debutar en la primera semana de noviembre, siempre que sus respectivos procesos de preparación continúen según lo previsto.

En el caso de Mauricio, indicó que hasta el momento la organización de los Mets de Nueva York no ha comunicado restricciones específicas para su participación en el torneo dominicano.

"Ronny no ha jugado aquí con ninguna restricción", señaló Vicente, quien agregó que el equipo se mantiene a la espera de cualquier indicación particular sobre el trabajo que el jugador deba realizar durante su participación.

Talentos destacados

Asimismo, mencionó que el jugador del cuadro Cristian Hernández y el jardinero Raudi Rodríguez se encuentran en programas de fortalecimiento con sus organizaciones.

El ejecutivo destacó especialmente el impacto de Jesús Madé, cuyo debut calificó de impresionante, así como el talento de Kevin Alcántara y las oportunidades que comienzan a recibir Yamal Encarnación y Maxwell Romero Jr.

"De verdad que muy contento con ver a esos nuevos talentos que, como prometimos en los campos de entrenamiento, el público iba a comenzar a conocer de ellos. No solamente de un jugador como Madé, quien tuvo un debut impresionante. De verdad que se han visto muchas cosas en el juego, pero uno nunca termina de sorprenderse", expresó.

También explicó que el prospecto número uno de todo el béisbol puede desempeñarse en el campo corto, la segunda base y la tercera almohadilla, con mayor participación prevista en las dos primeras posiciones.

Compromiso del equipo

Vicente resaltó, además, el aporte de las nuevas incorporaciones, entre ellas Estevan Florial, a quien valoró por su capacidad ofensiva y versatilidad defensiva en los jardines, así como el fortalecimiento de la plantilla con José Barrero.

El gerente general destacó el compromiso de los jugadores que se integraron desde el inicio de los entrenamientos y la combinación de juventud y experiencia que presenta el equipo para afrontar la temporada.

"Yo me siento sumamente contento con el trabajo de operaciones de béisbol, del cuerpo de coaches y principalmente de los jugadores, porque al final tú puedes llamarlos a todos pero estar aquí es simplemente una decisión. Todos los que están aquí es porque así lo han decidido", afirmó.