Aaron Boone regresa para dirigir a los Yanquis en 2027, según reportes

Aaron Boone regresará a la dirigencia de los Yanquis de Nueva York, según reportes. ( AFP/ )

Los Yanquis de Nueva York mantendrán al manager Aaron Boone por un año más, según informó una fuente a Jack Curry de YES Network.

Boone, quien tiene contrato hasta 2027, regresará según los reportes a pesar de que la temporada de los Yankees finalizó con otra eliminación temprana en los playoffs. Los Tampa Bay Rays los barrieron en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS).

Nueva York no gana una Serie Mundial desde 2009.

Situación gerencial

Boone ostenta un récord de 790-565 a lo largo de nueve años con los Bronx Bombers. Ha llevado al equipo al Clásico de Otoño de 2024, a tres apariciones en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (2019, 2022, 2024) y a tres títulos de la División Este de la Liga Americana (2019, 2022, 2024).

Se espera que el gerente general Brian Cashman, cuyo contrato finaliza al término de la temporada, también regrese para su campaña número 29 con los Yankees.