Los Atléticos contratan a Taylor Smith como jefe de operaciones de béisbol

Los Atléticos tendrán un nuevo gerente general a partir de la temporada próxima. ( AFP/BRACE HEMMELGARN )

Los Athletics han contratado a Taylor Smith como presidente de operaciones de béisbol, dos meses después de anunciar que el exgerente general David Forst no regresaría la próxima temporada.

La franquicia realizó el movimiento este lunes, con la esperanza de que ayude al equipo durante su último año en West Sacramento, California, y de cara a la temporada 2028 en Las Vegas.

Trayectoria de Taylor Smith

Smith pasó los últimos dos años con los Boston Red Sox como asistente del gerente general y trabajó para los Tampa Bay Rays durante siete temporadas.

Los Athletics tuvieron un récord de 64-98 este año con un equipo joven en su segunda temporada jugando en un estadio de nivel Triple-A en West Sacramento, con el asistente del gerente general Dan Feinstein desempeñándose como gerente general interino.

Forst se desempeñaba como gerente general desde 2015 y formaba parte de la organización desde el año 2000.