Video | Caminero y Peralta le dan el pase a los Rays a la Serie Mundial

Junior Caminero reacciona luego de conectar su cuadrangular en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland. ( AFP/MARY DECICCO )

Los Tampa Bay Rays regresarán a la Serie Mundial por tercera vez en la historia de la franquicia.

Esperan que esta vez finalmente puedan coronarse campeones.

Los Rays eliminaron a los Cleveland Guardians con una victoria de 7-3 en el Juego 6 de la ALCS este lunes para avanzar al Clásico de Otoño, donde se enfrentarán a los Milwaukee Brewers.

Ambos clubes buscarán obtener el primer título de su historia.

Peralta el más valioso

Freddy Peralta permitió una carrera y cinco imparables, con tres bases por bolas y tres ponches en 5 entradas y un tercio para acreditarse la victoria en el Tropicana Field y fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie por su labor de dos triunfos sin derrotas, y un relevo histórico en el quinto juego de la serie.

Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron los batazos clave con un par de cuadrangulares de dos carreras cada uno.