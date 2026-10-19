Video | Caminero y Peralta le dan el pase a los Rays a la Serie Mundial
El enfrentamiento ante los Cerveceros en el Clásico de Otoño arranca el próximo viernes en Milwaukee
Los Tampa Bay Rays regresarán a la Serie Mundial por tercera vez en la historia de la franquicia.
Esperan que esta vez finalmente puedan coronarse campeones.
Los Rays eliminaron a los Cleveland Guardians con una victoria de 7-3 en el Juego 6 de la ALCS este lunes para avanzar al Clásico de Otoño, donde se enfrentarán a los Milwaukee Brewers.
- Ambos clubes buscarán obtener el primer título de su historia.
Peralta el más valioso
Freddy Peralta permitió una carrera y cinco imparables, con tres bases por bolas y tres ponches en 5 entradas y un tercio para acreditarse la victoria en el Tropicana Field y fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie por su labor de dos triunfos sin derrotas, y un relevo histórico en el quinto juego de la serie.
Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron los batazos clave con un par de cuadrangulares de dos carreras cada uno.