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Video | Caminero y Peralta le dan el pase a los Rays a la Serie Mundial

El enfrentamiento ante los Cerveceros en el Clásico de Otoño arranca el próximo viernes en Milwaukee

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    Video | Caminero y Peralta le dan el pase a los Rays a la Serie Mundial
    Junior Caminero reacciona luego de conectar su cuadrangular en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland. (AFP/MARY DECICCO)

    Los Tampa Bay Rays regresarán a la Serie Mundial por tercera vez en la historia de la franquicia.

    Esperan que esta vez finalmente puedan coronarse campeones.

    Los Rays eliminaron a los Cleveland Guardians con una victoria de 7-3 en el Juego 6 de la ALCS este lunes para avanzar al Clásico de Otoño, donde se enfrentarán a los Milwaukee Brewers.

    • Ambos clubes buscarán obtener el primer título de su historia.
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    Peralta el más valioso

    Freddy Peralta permitió una carrera y cinco imparables, con tres bases por bolas y tres ponches en 5 entradas y un tercio para acreditarse la victoria en el Tropicana Field y fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la serie por su labor de dos triunfos sin derrotas, y un relevo histórico en el quinto juego de la serie.

    Junior Caminero y Yandy Díaz conectaron los batazos clave con un par de cuadrangulares de dos carreras cada uno.

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