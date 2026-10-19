La oferta calificada de MLB sube a 23.15 millones de dólares

El valor de la oferta cualificada para los agentes libres de las Grandes Ligas de este año aumentó un 5.1 %, pasando de 22,025,000 a 23.15 millones de dólares.

La cifra se determina mediante el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año. El valor cayó 100,000 a 17.8 millones en 2019, luego subió a 18.9 millones en 2020, bajó 500,000 en 2021 y aumentó a 19.65 millones en 2022, 20,325,000 en 2023 y 21.05 millones en 2024.

Las ofertas cualificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo 18 de las 157 ofertas realizadas han sido aceptadas.

Jugadores elegibles y aceptaciones

A un agente libre solo se le puede hacer una oferta calificada si ha permanecido con el mismo equipo de forma continua desde el día inaugural y nunca ha recibido una oferta calificada anteriormente.

Entre las figuras destacadas que pueden convertirse en agentes libres tras la Serie Mundial y son elegibles para recibir ofertas calificadas se encuentran el jardinero de Seattle Randy Arozarena, el derecho de los New York Yankees David Bednar, el receptor de Minnesota Ryan Jeffers, el segunda base de Pittsburgh Brandon Lowe, el zurdo de San Diego Adrián Morejón, el zurdo de Baltimore Trevor Rogers y el jardinero de los Chicago Cubs Seiya Suzuki.

Un récord de cuatro jugadores aceptaron la oferta el año pasado de entre los 13 que la recibieron: el zurdo de los Chicago Cubs Shota Imanaga, el diestro de Milwaukee Brandon Woodruff, el jardinero de los New York Yankees Trent Grisham y el segunda base de Detroit Gleyber Torres.

Otros potenciales agentes libres no elegibles para ofertas cualificadas en esta temporada baja temporada al segunda base de Filadelfia Luis Arráez, el diestro de Baltimore Chris Bassitt, el tercera base de los New York Mets Bo Bichette, el diestro de Arizona Zac Gallen, el diestro de San Diego Michael King, el zurdo de los Padres Robbie Ray, el zurdo de Los Angeles Dodgers Tarik Skubal y el jardinero de Toronto George Springer.

Bichette y King deben decidir sobre sus opciones de jugador.

Compensación y reglas

Se puede realizar una oferta calificada hasta el quinto día posterior a la Serie Mundial, y el jugador tiene una semana a partir de ese momento para aceptarla.

Si un equipo le hace una oferta calificada a un jugador que termina firmando un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del sorteo de aficionados, su antiguo equipo recibiría una selección del draft como compensación al final de la primera ronda o al final de la ronda B de equilibrio competitivo.

La ubicación exacta depende del monto del nuevo contrato, así como del estatus del equipo que pierde al jugador respecto al reparto de ingresos y al impuesto de lujo.

Las ofertas calificadas comenzaron en 13.3 millones.

Los otros jugadores que la han aceptado:

Matt Wieters, Baltimore 15.8 millones en 2016 Colby Rasmus, Houston, 15.8 nillones en 2016 Brett Anderson, Dodgers, 15.8 millones en 2016 Neil Walker, Mets, 17.2 millones en 2017 Jeremy Hellickson, Filis, 17.2 millones en 2017 Hyun Jin Ryu, Dodgers, 17.9 millones en 2019 Josué Abreu, White Sox, 17.8 millones en 2020 Jake Odorizzi, Minnesota, 17.8 millones en 2020 Kevin Gausman, San Francisco, 18.9 millones en 2021 Marcus Stroman, Mets, 18.9 millones en 2021 Brandon Blet, Gigantes, 18.4 millones en 2022 Martín Pérez, Vigilantes, 19.65 millones en 2023 Joc Pederson, Gigantes, 19.65 millones en 2023 Nick Martinez, Cincinnati, 21.05 millones en 2025