Los Orioles contrataron a Jared Banner como gerente general

Los Orioles de Baltimore contrataron a Jared Banner como gerente general ( AFP )

Los Baltimore Orioles han contratado a Jared Banner como gerente general para trabajar bajo las órdenes del presidente de operaciones de béisbol, Mike Elias, según anunció el equipo este lunes.

Banner se desempeñó anteriormente como asistente del gerente general de los Chicago Cubs. "Cuando escuché por primera vez la visión de Mike, supe que era algo de lo que quería formar parte", expresó Banner en un comunicado. "Los Orioles son una franquicia con historia, una afición apasionada, un estadio histórico y una organización llena de talento. Espero seguir construyendo sobre la base establecida por Mike y su equipo para estructurar una organización de clase mundial y devolverle los campeonatos a Baltimore. Estoy sumamente agradecido con Mike, David y Mike por esta oportunidad, y estoy entusiasmado por ponerme a trabajar".

Banner será presentado en una rueda de prensa en Camden Yards el 27 de octubre.

Los Orioles habían estado operando sin un gerente general desde que promovieron a Elias a presidente de operaciones de béisbol antes de la campaña de 2025. El club se encontraba en la búsqueda de un nuevo gerente general al menos desde el final de esa temporada.

Situación del equipo

Los Cubs contrataron originalmente a Banner como vicepresidente de proyectos especiales en diciembre de 2020. Anteriormente ocupó cargos ejecutivos en los New York Mets y los Boston Red Sox.

Los Orioles vienen de su segunda temporada consecutiva con saldo negativo, habiendo registrado un récord de 79-82 para terminar en el cuarto lugar de la División Este de la Liga Americana.

Superaron las 100 victorias en 2023 y finalizaron en la cima de la división con un plantel joven que incluía al Novato del Año de la Liga Americana de esa temporada, Gunnar Henderson.