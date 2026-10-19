El antesalista japonés Teruaki Sato será posteado para los equipos de Grandes Ligas

Teruaki Sato es la estrella japonesa más reciente que pone rumbo a las Grandes Ligas.

Los Hanshin Tigers de la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB) anunciaron este lunes que a Sato se le ha otorgado el permiso para entrar al sistema de postas (posting system).

El tercera base de 27 años tendrá una ventana de 45 días para negociar con cualquier equipo de la MLB una vez que sea publicado oficialmente.

Hay posibilidad de que inicie negociaciones temprano en la baja temporada, considerando que el acuerdo de negociación colectiva actual vence el 2 de diciembre, lo que resultaría en un cierre patronal (lockout) si no se alcanza un nuevo acuerdo para esa fecha.

Rendimiento destacado

Sato, quien se encuentra en la pelea por ganar su segundo premio consecutivo al JMV de la NPB, conquistó la Triple Corona tras batear para .306 con 39 jonrones, 106 carreras impulsadas y un OPS de .991 a lo largo de 143 juegos esta temporada.

El cañonero zurdo ya ha sido vinculado con varios equipos de mercados grandes, incluidos los Los Angeles Dodgers, New York Yankees, New York Mets, Toronto Blue Jays y Philadelphia Phillies.