Jaden McDaniels y los Timberwolves llegan a un acuerdo de extensión de contrato

Los Minnesota Timberwolves y el alero Jaden McDaniels han acordado una extensión de contrato por un año y $40 millones de dólares que lo mantendrá firmado hasta la temporada 2029-30, según informaron sus agentes a Shams Charania de ESPN.

McDaniels ahora tiene un total de cuatro años y $124 millones restantes en su acuerdo, añade Charania.

La extensión de un año le otorga la flexibilidad de firmar potencialmente otro acuerdo a partir de 2028 o ingresar a la agencia libre en 2030 con 10 años de experiencia en la liga.

Una extensión adicional en 2028 o posterior tendría un salario inicial de hasta el 140 % de su nuevo salario de $40 millones, según Charania.

Rendimiento y reconocimientos

McDaniels promedió el máximo de su carrera con 14.8 puntos por partido la temporada pasada.

El jugador de 26 años fue elegido para el Segundo Mejor Quinteto Defensivo (All-Defensive second team) durante la campaña 2023-24.