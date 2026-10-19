La República Dominicana saldrá a defender la casa con el objetivo de acreditarse uno de cuatro puestos clasificatorios en el pre-mundial U-18, con una plantilla de coaches con experiencia de Grandes Ligas.

La responsabilidad de guiar la tropa la tiene el manager Mendy López Jr., a quien le adorna un currículo de siete temporadas como figura de liga mayor y es conocido por su proeza de 61 jonrones en la pelota invernal dominicana.

"Cuando me llamaron no tuve de otra que decir que sí. Es una oportunidad que no muchos tienen y la asumo con mucho orgullo", dijo López durante una sesión de prácticas de este lunes. "He hablado casi todos los días con los jugadores para que ellos sepan dónde estamos, que es un país que está detrás de nosotros y tenemos que cargar con ese peso", continuó.

López ha trazado una productiva carrera desde el banquillo, tanto que el último verano le permitió dirigir a Saraperos de Saltillo y Tecolotes de Los Dos Laredos en la Liga Mexicana de Béisbol. Fue coach de infield de los Piratas de Pittsburgh hasta 2025.

"Tenemos un equipo que puede defender y puede crear ofensiva y tiene mucha rapidez en las bases, así que nuestra expectativa es poder llegar a base, crear carreras de la forma que sea para poder estar delante de los equipos y dejar que el pitcheo abridor pueda hacer su trabajo", refirió sobre el roster.

Llevar la selección nacional hacia la cita mundialista es un reto que asume rodeado de exjugadores exitosos, acompañándose de Wellington Castillo en condición de coach de banca, receptor con 10 campañas en Las Mayores y mánager del equipo U-15 ganador de la medalla de plata en México 2026.

Castillo, que conoce los desafíos de conducir un equipo detrás del plato, es enfático en que la novena tricolor debe trabajar en las pequeñas cosas del juego.

"Lo principal está en los fundamentos. Tener un buen grupo de muchachos que se conozcan, que se entiendan y no olvidar lo divertido que es el juego", manifestó.

La misión de encaminar a los portentos a través de hombres probados es extensiva a Wilton Guerrero, tomando la posición de coach de bateo, quien como utility desarrolló una trayectoria de ocho años en Grandes Ligas.

Guerrero, parte de la dinastía proveniente de Don Gregorio, es hermano del Salón de la Fama Vladimir Guerrero y tío del estelar ligamayorista Vladimir Guerrero Jr. Fue parte de Los Ángeles Dodgers, Expos de Montreal, Rojos de Cincinnati y Reales de Kansas City.

"Contamos con tremendo equipo y vamos a dar el todo. Esperamos en Dios que podamos hacer el mejor papel para traer la corona", dijo regocijado.

Esta camaradería de primer nivel reunida por Fedom verá a Samuel Deduno como coach de lanzadores, de los favoritos de la afición dominicana tras su rol protagónico en el equipo campeón del Clásico Mundial 2013.

Deduno acabó con la segunda mayor cantidad de ponches (17). En ese momento competía por ganarse un puesto en los entrenamientos de los Mellizos de Minnesota y terminó con un espacio en la historia.

Estará en mancuerna con Amaury Telemaco, consejero de lanzadores, recordado en la pelota local con Toros del Este y Leones del Escogido, quien participó en nueve zafras de Grandes Ligas.

El "Team RD" también incluye a Elvin del Rosario como coach de tercera base y Jan Guerrero hará las veces en la primera almohadilla, en tanto que Wessin Hazael será coach de estrategia; Ramón Genao, coach; y Cesár Navarro, trainer.

"Hay muchos ojos que pueden ver el juego desde otro punto de vista y es donde creo que todo dirigente debe tener experiencia en la banca, porque es un juego rápido y ellos son los encargados de siempre estar ahí presente por mí", consideró Mendy López Jr. sobre la experiencia acumulada en su staff.

La selección está liderada por Jesús Lantigua, como gerente; José Cruz ocupa funciones de delegado, mientras que Emmanuel Gómez y Jonas Lantigua fungirán de asistentes del gerente.

Formato de competencia

República Dominicana competirá en el Grupo A contra Estados Unidos, Brasil y Curazao, en cuanto Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, harán lo mismo por el B. La competencia agrega a Panamá, Canadá y Puerto Rico, en el C.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la súper ronda, donde los cuatro primeros recibirán el pase a China 2027. La celebración del mismo se prevé del 17 al 26 de septiembre del próximo año.

La transmisión

Todos los partidos serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama: a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM para todo el Cibao, Baní FM 97.5, así como por Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable para el área triestatal de los Estados Unidos. Igualmente, por Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.