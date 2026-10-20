El veto a Haití para jugar de local en RD no interrumpirá megaproyecto de la FIFA

La Concacaf presentó en septiembre, en Miami, esta maqueta con modificaciones al proyecto original lanzado en diciembre de 2023. ( CONCACAF )

Con su temprana apertura durante la pandemia del Covid-19, las facilidades hoteleras, de visado y conexiones aéreas que ofreció, la República Dominicana convenció a la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Concacaf) que era la plaza ideal para instalar allí el más ambicioso centro de desarrollo para sus 41 países/estados afiliados y que arranca con una inversión de 50 millones de dólares.

Todo sigue como lo planificado con el OneConcacaf Home of Football y la suspensión del partido que debían disputar este martes en Santiago entre el club haitiano Violette AC y el jamaiquino Portmore United, por pedido del Gobierno dominicano, no altera el proyecto de clase mundial cuyos trabajos están a punto de arrancar.

Así lo informó a Diario Libre el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), José Deschamps, quien además reveló que en Concacaf (filial regional de la FIFA) ya se toman las medidas de lugar para un posibles encuentro entre haitianos y duartianos, en marzo, por el pase a Copa Oro 2027.

"Eso no va a alterar los planes del proyecto en Punta Cana. Yo hablé ayer (el domingo) con el presidente de la Concacaf, él me dijo que ya ellos estaban reubicando (el choque entre el Violette y Portmore), buscando otra sede", dijo Deschamps.

"(Victor Montagliani) me dijo que tienen otro tipo de sede, que saben lo que están pasando (en torno a la decisión del Gobierno dominicano y su rechazo a permitir a Haití jugar como local en el país), que no nos preocupemos y automáticamente el partido que era para el día 20 será reubicado. Esto no pasará de ahí", reiteró Deschamps.

La decisión del Gobierno en torno a Haití plantea interrogantes en torno a la operatividad del complejo de Concacaf, que contempla esas facilidades para cada país miembro que lo requiera cuando en su sede natural no pueda jugar.

"Ya están aprobados todos los permisos (de construcción) requeridos. Concacaf quiere tener en República Dominicana el centro del fútbol regional", explicó Deschamps.

Arturo Heinsen, secretario general de la Fedofútbol entre 2020 y 2024, fue parte del equipo que convenció a Concacaf de apostar por el país y se aprobó en el congreso de la entidad en Guatemala, en febrero de 2023.

"Todo esto formaba parte de una visión estratégica del Comité Ejecutivo de nuestra gestión: apostar por el turismo deportivo y lograr que la inversión que se destinaba a otros países de la región también llegara a República Dominicana", explicó Heinsen a DL.

"Entiendo que la Fedofútbol debe continuar en comunicación con Concacaf y defendiendo las condiciones que hacen de República Dominicana una opción atractiva. Lo importante es distinguir la situación particular que se está presentando de la relación general con la Confederación y del futuro del proyecto", dijo Heinsen.

Una obra de clase mundial

El megacomplejo tendrá un estadio para 10,000 espectadores, un pabellón de futsal con 5,000 butacas, dos canchas de fútbol playa que pueden acoger a 2,600 personas, seis canchas de entrenamientos, pabellones, gimnasios, oficinas, el centro del videoarbitraje (VAR) de las competiciones de de la región.

El 29 de septiembre pasado, en Miami, Alejandro Lesende, director administrativo y financiero de la Concacaf, y el arquitecto Omar Quesade, presentaron la actualización del OneConcacaf Home of Football. La mayor parte de la financiación del proyecto proviene de las indemnizaciones recaudadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a raíz del escándalo FIFAgate.